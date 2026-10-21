Перечислил титулы и достижения — Роналду после скандала в сборной Португалии добился смягчения наказания

Криштиану Роналду. Фото: EPA/SAM WASSON

Криштиану Роналду добился смягчения наказания за то, что покинул тренировочный лагерь сборной Португалии, несмотря на то, что ранее публично заявлял, что к нему следует применить санкции "без учёта смягчающих обстоятельств", передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

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В пространном заявлении в социальных сетях, опубликованном после того, как в прошлом месяце он покинул лагерь в Дании, Роналду отметил, что Федерация футбола Португалии (FPF) должна наказать его по своему усмотрению, добавив, что его статус капитана является "отягчающим обстоятельством".

Однако во время рассмотрения дела дисциплинарным комитетом 41-летний футболист привёл несколько аргументов в пользу смягчения наказания, в частности указал на отсутствие дисциплинарных нарушений в предыдущих сезонах и свои заслуги перед футболом.

Роналду получил 30-дневную дисквалификацию и штраф в размере 255 евро. Согласно документам, сопровождающим решение, он привёл три аргумента для смягчения наказания: отсутствие дисциплинарных нарушений в текущем и трёх предыдущих сезонах; заслуги перед футболом, в частности признание его спортивных достижений; а также содействие установлению фактов по этому делу.

В подтверждение своих слов Роналду перечислил завоёванные им клубные титулы и достижения в составе национальной сборной: победу на чемпионате Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций. Также были упомянуты его индивидуальные награды, в частности тот факт, что нападающий "Аль-Насра" пять раз получал "Золотой мяч". Помимо спортивных достижений, он указал на государственные награды, полученные от высших должностных лиц страны.

Члены дисциплинарного органа приняли во внимание аргументы Роналду относительно его достижений и заслуг перед страной, что позволило сократить срок дисквалификации и сумму штрафа вдвое. Впоследствии наказание было уменьшено ещё вдвое, поскольку Роналду признал свою ответственность за содеянное.

Срок дисквалификации Роналду приходится на период, когда международные матчи не проводятся. В настоящее время неизвестно, планирует ли он возвращаться в национальную сборную и вызовет ли его снова главный тренер Жорже Жезуш.

Описание событий даёт более чёткое представление об обстоятельствах, при которых Роналду покинул тренировочный лагерь. После того как главный тренер Жорже Жезуш провёл пресс-конференцию, на которой подчеркнул, что именно он руководит командой и ни один игрок не будет влиять на его кадровые решения, Роналду попросил у FPF автомобиль и отправился в аэропорт Копенгагена. Во время поездки он позвонил президенту Федерации футбола Португалии Педру Проенсе и сообщил, что находится "не в том психологическом состоянии", чтобы оставаться в команде.

"Ответчик (Роналду) не проинформировал федерацию или представителей мужской национальной сборной о своём намерении покинуть стадион и тренировочный лагерь, а также не предоставил никаких предварительных объяснений", — говорится в решении. В документе указано, что в период с 30 сентября по 4 октября Роналду пропустил более 30 командных мероприятий, в частности переезды, тренировки и совместные приёмы пищи.

Роналду раскрыл причину ухода с тренировочного сбора сборной Португалии

В федерации отмечают, что обещание Роналду, данное в социальных сетях уже после того, как он покинул тренировочный лагерь, — рассказать болельщикам "всю правду" — привлекло к инциденту дополнительное негативное внимание. "С учётом его статуса публичной фигуры мирового масштаба ответчик не мог не осознавать, что его поведение при таких обстоятельствах окажется в центре пристального внимания СМИ, что, собственно, и произошло".

Поэтому от Роналду "ожидалось проявление особой осмотрительности в выборе времени и способа выражения недовольства решениями и действиями главного тренера". Вместо этого игрок "лишь подогрел слухи и интерес общественности, опубликовав в Instagram — именно в тот день, когда он покинул Копенгаген, — сообщение о том, что "впоследствии" он расскажет "всем португальцам правду о причинах, которые привели к его уходу из мужской национальной сборной"", — резюмируется в результатах расследования.

Следующий матч сборной Португалии — снова против Дании — запланирован на 14 ноября в городе Брага.