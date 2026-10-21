Перечислил титулы и достижения — Роналду после скандала в сборной Португалии добился смягчения наказания

$45.080.0850.530.00
ukenru
Эксклюзив
16:45 • 2974 просмотра
От 120 до почти 200 тысяч гривен: где и когда украинцы смогут приобрести iPhone Duo
16:32 • 4244 просмотра
Завтра часть Украины будет жить по графикам отключений — сколько очередей останется без света
15:29 • 11290 просмотра
В кремле заявили, что "дело идёт" к завершению войны в Украине
14:51 • 13493 просмотра
"Разрушительная сила" Эль-Ниньо может привести к рекордному повышению температуры в Тихом океане — ООН
13:59 • 15138 просмотра
рф готова возобновить переговоры по Украине в трёхстороннем формате в ноябре — кремль
13:45 • 19819 просмотра
ЕС планирует потратить более €200 млрд в 2027 году: куда пойдут деньги и сколько предусмотрят для Украины
Эксклюзив
13:29 • 13370 просмотра
Украинская авиакомпания "Константа" выиграла суд против россии на почти 30 млн грн за уничтоженное имущество
13:17 • 10245 просмотра
В Нацбанке отреагировали на слухи об отставке Андрея Пышного
12:16 • 16879 просмотра
Fire Point получила государственную гарантию Дании на кредит в размере $113 млн
21 октября, 10:30 • 18885 просмотра
Зеленский на фоне встречи Уиткоффа с путиным раскрыл, от чего "многое зависит"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2.8м/с
90%
759мм
Популярные новости
путин играет Трампом, отвлекая внимание от поддержки Украины, - сенатор-республиканец США Тиллис21 октября, 07:20 • 12835 просмотра
Ограничения Starlink для Украины: в Конгрессе США требуют расследовать действия МаскаVideo21 октября, 09:30 • 20046 просмотра
Уиткофф встретился с путиным в петербурге - первые заявления включают предложения по прекращению войны21 октября, 09:40 • 8508 просмотра
путин изучит предложения, привезённые Уиткоффом после встречи с Зеленским - кремль21 октября, 10:58 • 11913 просмотра
В рф завершилась встреча Путина и Виткоффа12:16 • 7502 просмотра
публикации
От 120 до почти 200 тысяч гривен: где и когда украинцы смогут приобрести iPhone Duo
Эксклюзив
16:45 • 2984 просмотра
ЕС планирует потратить более €200 млрд в 2027 году: куда пойдут деньги и сколько предусмотрят для Украины13:45 • 19819 просмотра
российские НПЗ под ударом украинских дронов: как усилить кризу в нефтепереработке врагаPhoto
Эксклюзив
21 октября, 05:35 • 53521 просмотра
Новый путь к миру — что Зеленский привезёт Украине с переговоров в Осло20 октября, 19:30 • 60516 просмотра
Атаки РФ на суда, миллионные убытки и угроза мировым ценам на зерно: в Европарламенте рассказали, как будут защищать Чёрное море20 октября, 17:50 • 68030 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Виктор Орбан
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Осло
Норвегия
Иран
Реклама
УНН Lite
Во Франции учредили премию для книг, написанных с помощью ИИ15:42 • 3358 просмотра
Инфлюенсер и создатель популярной игры Stick Run умер после инцидента во время прямого эфираPhoto15:11 • 5628 просмотра
Перечислил титулы и достижения — Роналду после скандала в сборной Португалии добился смягчения наказания14:39 • 5696 просмотра
В Финском заливе нашли британский корабль, затонувший более 160 лет назадPhoto21 октября, 03:05 • 46671 просмотра
Рианна разозлилась из-за разглашения её музыкальных планов: A$AP Rocky рассказал о последствиях21 октября, 02:05 • 45297 просмотра
Актуальное
ChatGPT
Старлинк
Financial Times
The New York Times
НАСАМС

Перечислил титулы и достижения — Роналду после скандала в сборной Португалии добился смягчения наказания

Киев • УНН

 • 5696 просмотра

Дисциплинарный комитет сократил наказание Роналду за уход из лагеря сборной, учтя его заслуги и признание вины.

Перечислил титулы и достижения — Роналду после скандала в сборной Португалии добился смягчения наказания
Криштиану Роналду. Фото: EPA/SAM WASSON

Криштиану Роналду добился смягчения наказания за то, что покинул тренировочный лагерь сборной Португалии, несмотря на то, что ранее публично заявлял, что к нему следует применить санкции "без учёта смягчающих обстоятельств", передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В пространном заявлении в социальных сетях, опубликованном после того, как в прошлом месяце он покинул лагерь в Дании, Роналду отметил, что Федерация футбола Португалии (FPF) должна наказать его по своему усмотрению, добавив, что его статус капитана является "отягчающим обстоятельством".

Однако во время рассмотрения дела дисциплинарным комитетом 41-летний футболист привёл несколько аргументов в пользу смягчения наказания, в частности указал на отсутствие дисциплинарных нарушений в предыдущих сезонах и свои заслуги перед футболом.

Роналду получил 30-дневную дисквалификацию и штраф в размере 255 евро. Согласно документам, сопровождающим решение, он привёл три аргумента для смягчения наказания: отсутствие дисциплинарных нарушений в текущем и трёх предыдущих сезонах; заслуги перед футболом, в частности признание его спортивных достижений; а также содействие установлению фактов по этому делу.

В подтверждение своих слов Роналду перечислил завоёванные им клубные титулы и достижения в составе национальной сборной: победу на чемпионате Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций. Также были упомянуты его индивидуальные награды, в частности тот факт, что нападающий "Аль-Насра" пять раз получал "Золотой мяч". Помимо спортивных достижений, он указал на государственные награды, полученные от высших должностных лиц страны.

Члены дисциплинарного органа приняли во внимание аргументы Роналду относительно его достижений и заслуг перед страной, что позволило сократить срок дисквалификации и сумму штрафа вдвое. Впоследствии наказание было уменьшено ещё вдвое, поскольку Роналду признал свою ответственность за содеянное.

Срок дисквалификации Роналду приходится на период, когда международные матчи не проводятся. В настоящее время неизвестно, планирует ли он возвращаться в национальную сборную и вызовет ли его снова главный тренер Жорже Жезуш.

Описание событий даёт более чёткое представление об обстоятельствах, при которых Роналду покинул тренировочный лагерь. После того как главный тренер Жорже Жезуш провёл пресс-конференцию, на которой подчеркнул, что именно он руководит командой и ни один игрок не будет влиять на его кадровые решения, Роналду попросил у FPF автомобиль и отправился в аэропорт Копенгагена. Во время поездки он позвонил президенту Федерации футбола Португалии Педру Проенсе и сообщил, что находится "не в том психологическом состоянии", чтобы оставаться в команде.

"Ответчик (Роналду) не проинформировал федерацию или представителей мужской национальной сборной о своём намерении покинуть стадион и тренировочный лагерь, а также не предоставил никаких предварительных объяснений", — говорится в решении. В документе указано, что в период с 30 сентября по 4 октября Роналду пропустил более 30 командных мероприятий, в частности переезды, тренировки и совместные приёмы пищи.

Роналду раскрыл причину ухода с тренировочного сбора сборной Португалии07.10.26, 04:53 • 26071 просмотр

В федерации отмечают, что обещание Роналду, данное в социальных сетях уже после того, как он покинул тренировочный лагерь, — рассказать болельщикам "всю правду" — привлекло к инциденту дополнительное негативное внимание. "С учётом его статуса публичной фигуры мирового масштаба ответчик не мог не осознавать, что его поведение при таких обстоятельствах окажется в центре пристального внимания СМИ, что, собственно, и произошло".

Поэтому от Роналду "ожидалось проявление особой осмотрительности в выборе времени и способа выражения недовольства решениями и действиями главного тренера". Вместо этого игрок "лишь подогрел слухи и интерес общественности, опубликовав в Instagram — именно в тот день, когда он покинул Копенгаген, — сообщение о том, что "впоследствии" он расскажет "всем португальцам правду о причинах, которые привели к его уходу из мужской национальной сборной"", — резюмируется в результатах расследования.

Следующий матч сборной Португалии — снова против Дании — запланирован на 14 ноября в городе Брага.

Антонина Туманова

СпортУНН Lite
Брага
Копенгаген
Дания
Португалия