Над столицею Саудівської Аравії пролунали вибухи після запуску балістичних ракет хуситами

Над столицею Саудівської Аравії Ер-Ріядом пролунали вибухи на тлі ракетної атаки з території Ємену. Влада королівства заявила про перехоплення п'яти балістичних ракет, запущених підтримуваними Іраном хуситами. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

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За інформацією саудівської влади, сили протиповітряної оборони знищили дві балістичні ракети над районом столиці. Ще три ракети були перехоплені після запуску в напрямку східної частини країни.

Пізно ввечері 27 жовтня служби цивільної оборони Саудівської Аравії також оголосили повітряну тривогу в районах міст Джидда та Янбу. Інформації про постраждалих або руйнування внаслідок ракетної атаки наразі не наведено.

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На тлі ракетних атак загострилася ситуація поблизу єменського міста Таїз, яке є третім за величиною в країні.

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Хусити звинуватили урядові сили в ударі по автозаправній станції неподалік міста, внаслідок якого, за їхніми твердженнями, загинули двоє людей.

Протягом останніх тижнів хусити фактично оточили Таїз і перекрили частину шляхів постачання з територій, контрольованих міжнародно визнаним урядом Ємену.

Водночас урядові війська продовжують чинити опір, а бойові дії навколо міста посилюються.

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