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Financial Times

Над столицею Саудівської Аравії пролунали вибухи після запуску балістичних ракет хуситами

Київ • УНН

 • 356 перегляди

Саудівська ППО заявила про перехоплення п’яти ракет, запущених хуситами з Ємену. Вибухи пролунали над Ер-Ріядом, постраждалих не повідомляють.

Над столицею Саудівської Аравії пролунали вибухи після запуску балістичних ракет хуситами

Над столицею Саудівської Аравії Ер-Ріядом пролунали вибухи на тлі ракетної атаки з території Ємену. Влада королівства заявила про перехоплення п'яти балістичних ракет, запущених підтримуваними Іраном хуситами. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

За інформацією саудівської влади, сили протиповітряної оборони знищили дві балістичні ракети над районом столиці. Ще три ракети були перехоплені після запуску в напрямку східної частини країни.

Пізно ввечері 27 жовтня служби цивільної оборони Саудівської Аравії також оголосили повітряну тривогу в районах міст Джидда та Янбу. Інформації про постраждалих або руйнування внаслідок ракетної атаки наразі не наведено.

У Ємені загострюються бої між хуситами та урядовими військами

На тлі ракетних атак загострилася ситуація поблизу єменського міста Таїз, яке є третім за величиною в країні.

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Хусити звинуватили урядові сили в ударі по автозаправній станції неподалік міста, внаслідок якого, за їхніми твердженнями, загинули двоє людей.

Протягом останніх тижнів хусити фактично оточили Таїз і перекрили частину шляхів постачання з територій, контрольованих міжнародно визнаним урядом Ємену.

Водночас урядові війська продовжують чинити опір, а бойові дії навколо міста посилюються.

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Степан Гафтко

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