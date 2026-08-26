Секретна служба США розслідує погрози синові Трампа з боку іранських держЗМІ

Секретна служба США заявила, що їй відомо про відео іранських державних ЗМІ з погрозами молодшому синові президента Дональда Трампа Баррону. Про це повідомляє Politico з посиланням на представника Секретної служби Нейта Геррінга, пише УНН.

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Секретна служба США знає про відео та розслідує все, що може бути сприйнято як загроза для наших охоронців - заявив Геррінг.

У відео, яке, як повідомляється, поширили іранські державні ЗМІ, міститься англомовний напис "Де вбити Баррона Трампа". Також у ньому Баррона називають "мішенню" та згадують Трамп-тауер і адресу у Вашингтоні, пов'язану з Нью-Йоркським університетом, де він, як повідомляється, навчається.

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За даними Iran International, у відео також згадується винагорода у 10 млн доларів за інформацію про Баррона Трампа.

У Секретній службі не повідомили деталей щодо розслідування.

З міркувань оперативної безпеки ми не обговорюємо питання захисної розвідки - додав Геррінг.

Погрози з'явилися на тлі загострення відносин між Вашингтоном і Тегераном. Раніше побоювання щодо загрози з боку Ірану також впливали на заходи безпеки президента США та його родини.

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