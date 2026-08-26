Секретна служба США розслідує погрози синові Трампа з боку іранських держЗМІ

$44.710.0552.160.09
ukenru
20:46 • 10693 перегляди
Зеленський відзначив держнагородою "Національна легенда України" 20 видатних людейPhotoVideo
18:20 • 26304 перегляди
Відстрочка після відрахування: у Раді хочуть змінити правила для студентів без диплома
17:20 • 23241 перегляди
Директор ЦРУ міг приїхати до москви через загрозу ескалації рф проти НАТО - журналістVideo
25 серпня, 16:36 • 16412 перегляди
У Краматорську кількість поранених у результаті атаки рф зросла до 24Photo
25 серпня, 15:05 • 19922 перегляди
Міндіч передав Мудрій готівку, щоб внести заставу за Галущенка - прокурор
25 серпня, 12:05 • 28475 перегляди
Зеленський: Україна отримала "трішки" ракет до Patriot, треба більше
Ексклюзив
25 серпня, 11:07 • 26109 перегляди
У справі "Форест Гамп" застави за Мудру та Микитася досі не внесли - ВАКС
Ексклюзив
25 серпня, 09:51 • 25505 перегляди
СЕО “дочки” Fire Point розповів про технологію виробництва ракетних двигунів на заводі у Данії Photo
Ексклюзив
25 серпня, 09:25 • 24822 перегляди
Вклали гроші в бренд, а можете втратити його: юристка попередила про головну пастку для бізнесу
25 серпня, 08:33 • 21763 перегляди
Біля аеропорту Лейпцига знайшли ще один дрон і вибухівку - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1.3м/с
64%
750мм
Популярнi новини
"Не може обігнати Чорногорію" - Фіцо виступив проти пришвидшеного вступу України до ЄС25 серпня, 13:06 • 6010 перегляди
Для успішних бойових місій необхідно мати екосистему, одного дрона недостатньоPhotoVideo25 серпня, 13:15 • 29173 перегляди
Часткове місячне затемнення 28 серпня: де буде видно та що відомо про явище25 серпня, 14:06 • 26765 перегляди
Як зробити томатний сік у домашніх умовах без соковижималки25 серпня, 15:14 • 34523 перегляди
У селі на Дніпропетровщині пролунав вибух: влада заявила про "воєнний злочин" та евакуацію людей19:11 • 9384 перегляди
Публікації
Відстрочка після відрахування: у Раді хочуть змінити правила для студентів без диплома18:20 • 26305 перегляди
Як зробити томатний сік у домашніх умовах без соковижималки25 серпня, 15:14 • 34544 перегляди
Часткове місячне затемнення 28 серпня: де буде видно та що відомо про явище25 серпня, 14:06 • 26782 перегляди
Для успішних бойових місій необхідно мати екосистему, одного дрона недостатньоPhotoVideo25 серпня, 13:15 • 29189 перегляди
Майже третина скарг бізнесу на правоохоронців стосується БЕБ - Рада бізнес-омбудсмена
Ексклюзив
25 серпня, 08:07 • 41204 перегляди
Актуальнi люди
Джон Реткліфф (політик)
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ірина Терех
Ірина Мудра
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Вашингтон
Краматорськ
Реклама
УНН Lite
Кріштіану Роналду після весілля здивував новим образом із медово-русявим волоссямPhoto25 серпня, 01:05 • 56143 перегляди
Донька Брюса Вілліса розповіла про втрату "іншої версії" батька через деменціюPhoto25 серпня, 00:05 • 56590 перегляди
Він Дізель заявив, що готовий померти за доньку Пола Вокера та про їх особливий зв'язокPhoto24 серпня, 01:03 • 96234 перегляди
Сандра Буллок показала рідкісні фото дітей та розповіла про сімейне життяPhoto23 серпня, 01:04 • 103460 перегляди
Гейлі Бібер показала, як відсвяткувала другий день народження сина Джастіна БібераPhoto22 серпня, 23:04 • 97814 перегляди
Актуальне
Фільм
MIM-104 Patriot
The New York Times
SpaceX Starship
Financial Times

Секретна служба США розслідує погрози синові Трампа з боку іранських держЗМІ

Київ • УНН

 • 310 перегляди

Іранські держЗМІ поширили відео з погрозами Баррону Трампу та винагородою $10 млн. Секретна служба США розпочала розслідування.

Секретна служба США розслідує погрози синові Трампа з боку іранських держЗМІ

Секретна служба США заявила, що їй відомо про відео іранських державних ЗМІ з погрозами молодшому синові президента Дональда Трампа Баррону. Про це повідомляє Politico з посиланням на представника Секретної служби Нейта Геррінга, пише УНН.

Деталі

Секретна служба США знає про відео та розслідує все, що може бути сприйнято як загроза для наших охоронців

- заявив Геррінг.

У відео, яке, як повідомляється, поширили іранські державні ЗМІ, міститься англомовний напис "Де вбити Баррона Трампа". Також у ньому Баррона називають "мішенню" та згадують Трамп-тауер і адресу у Вашингтоні, пов'язану з Нью-Йоркським університетом, де він, як повідомляється, навчається.

26-річного чоловіка засудили до 73 місяців ув’язнення за спробу вбивства Скотта Бессента19.08.26, 00:37 • 3960 переглядiв

За даними Iran International, у відео також згадується винагорода у 10 млн доларів за інформацію про Баррона Трампа.

У Секретній службі не повідомили деталей щодо розслідування.

З міркувань оперативної безпеки ми не обговорюємо питання захисної розвідки

- додав Геррінг.

Погрози з'явилися на тлі загострення відносин між Вашингтоном і Тегераном. Раніше побоювання щодо загрози з боку Ірану також впливали на заходи безпеки президента США та його родини.

Нетаньягу заявив, що Іран намагався вбити одного з його синів25.08.26, 01:57 • 3466 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Беррон Трамп
Секретна служба США
Вашингтон
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки
Іран