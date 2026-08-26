Секретная служба США расследует угрозы сыну Трампа со стороны иранских государственных СМИ

Секретная служба США заявила, что ей известно о видео иранских государственных СМИ с угрозами младшему сыну президента Дональда Трампа Бэррону. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя Секретной службы Нейта Херринга, пишет УНН.

Детали

Секретная служба США знает о видео и расследует всё, что может быть воспринято как угроза нашим охраняемым лицам - заявил Херринг.

В видео, которое, как сообщается, распространили иранские государственные СМИ, содержится англоязычная надпись "Где убить Бэррона Трампа". Также в нём Бэррона называют "мишенью" и упоминают Трамп-тауэр и адрес в Вашингтоне, связанный с Нью-Йоркским университетом, где он, как сообщается, учится.

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По данным Iran International, в видео также упоминается вознаграждение в размере 10 млн долларов за информацию о Бэрроне Трампе.

В Секретной службе не сообщили подробностей расследования.

Из соображений оперативной безопасности мы не обсуждаем вопросы защитной разведки - добавил Херринг.

Угрозы появились на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном. Ранее опасения по поводу угрозы со стороны Ирана также влияли на меры безопасности президента США и его семьи.

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