26-летнего мужчину приговорили к 73 месяцам тюремного заключения за покушение на убийство Скотта Бессента

Суд в США приговорил 26-летнего Райана Майкла Инглиша к 73 месяцам тюремного заключения за попытку убить Скотта Бессента в январе 2025 года, когда тот был кандидатом на должность министра финансов США. Об этом сообщила федеральная прокуратура, пишет УНН.

Детали

Инглиш признал себя виновным в незаконном хранении оружия и попытке пронести оружие и взрывные устройства на территорию Капитолия США. Помимо тюремного срока, суд назначил ему три года надзора после освобождения.

Мой офис не потерпит попыток запугать или причинить вред государственным должностным лицам, направленных против самой основы нашего демократического процесса и ценностей, от которых зависит каждый из нас. Теперь обвиняемый является осужденным преступником и отправляется туда, где ему место — в тюрьму - заявила прокурор Джанин Феррис Пирро.

Обстоятельства нападения

Согласно судебным документам, около 27 января 2025 года Инглиш подошел к сотруднику полиции Капитолия у южного входа и сказал: "Я хотел бы сдаться". Он также сообщил полицейскому, что имеет при себе нож и два самодельных зажигательных устройства.

Во время обыска правоохранители обнаружили складной нож и два самодельных устройства для поджога. По данным Минюста США, их изготовили из небольших бутылок водки с тканью, пропитанной спиртосодержащим дезинфицирующим средством. Также у него нашли зажигалку.

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Инглиш заявил, что пришел к Капитолию, чтобы убить кандидата на должность члена кабинета министров, по поводу утверждения которого в тот день должен был голосовать Сенат США.

Федеральная прокуратура просила назначить ему 121 месяц тюремного заключения. Суд в итоге определил наказание в виде 73 месяцев, после чего Инглиш также будет находиться под надзором в течение трех лет.

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