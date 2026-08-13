В Польше задержали россиянина, который готовил покушение на гражданина Украины и США

В Польше задержали россиянина, который, по данным спецслужб, готовил убийство гражданина США украинского происхождения в Варшаве. По словам Дональда Туска, покушение планировалось по заданию российской стороны. Об этом сообщает Polsat News, пишет УНН.

Детали

По его словам, потенциальная жертва якобы была "неудобной для режима владимира путина". Предотвратить покушение, по его словам, удалось "в последний момент" — подозреваемого задержали еще 7 августа.

"Это первый случай, когда кто-то по заказу россии решил совершить покушение на американского гражданина на территории другой страны НАТО, именно на территории Польши, в Варшаве", – подчеркнул Туск.

Премьер-министр Польши напомнил, что россия ведет гибридную войну против стран Западной Европы, которые поддерживают Украину, и есть основания ожидать повторения таких ситуаций.

"К сожалению, мы должны исходить из того, что режим Путина будет пытаться ликвидировать людей, которые являются неудобными по разным причинам, в разных уголках мира", – сказал он.

Туск заверил, что польские спецслужбы готовы к возникновению подобных сценариев в будущем.

"Наши действия в этом направлении будут чрезвычайно интенсивными, чтобы предотвратить возможные дальнейшие попытки, направленные против граждан Польши или других государств на территории нашей страны. Я уже подробно обсуждал это с министром-координатором по делам спецслужб… В будущем мы, вероятно, также будем подвергаться такому давлению, поэтому нас ждет очень тяжелая работа, чтобы избежать худших сценариев", – подытожил глава польского правительства.

Разведка США предупредила Европу о гибридной атаке РФ на страны Балтии и Польшу — Bloomberg