Покушение на командира "Хартии" Оболенского: киллером оказался 69-летний мужчина, его завербовали "под чужим флагом"

Сегодня правоохранители задержали мужчину, который пытался совершить убийство командира корпуса "Хартия" Игоря Оболенского. Как сообщили в СБУ, фигурантом оказался 69-летний житель Харькова, которого завербовали спецслужбы РФ "под чужим флагом", передает УНН.

Детали

Как сообщили в СБУ, фигурантом оказался 69-летний житель Харькова. Спецслужбы РФ завербовали его "под чужим флагом", выдавая себя за сотрудников СБУ.

Установлено, что российский куратор поставил пенсионеру задачу ликвидировать Игоря Оболенского под предлогом того, что он якобы работает на врага. В качестве доказательства своих слов вражеские спецслужбы отправили фигуранту сгенерированное искусственным интеллектом изображение командира "Хартии", где он стоит на Красной площади в Москве, одетый в футболку с буквой "Z".

Согласно имеющимся данным, для ликвидации украинского военного российские спецслужбы осуществили передачу киллеру огнестрельного оружия через курьера. В настоящее время его личность устанавливается.

Задержанному готовится сообщение о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ст. 115 (умышленное убийство);

▪️ ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Досудебное расследование продолжается. Принимаются комплексные меры, чтобы установить все обстоятельства преступления и привлечь виновных к ответственности.

В Службе безопасности напомнили, что это уже не первый случай, когда граждан Украины вербуют "под чужим флагом" от имени украинских правоохранителей.

СБУ в очередной раз призвала граждан быть бдительными. Обращаем внимание, что СБУ действует исключительно в рамках действующего украинского законодательства, не ставит никаких сомнительных "задач" и не рассылает официальные документы через мессенджеры.

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