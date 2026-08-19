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26-річного чоловіка засудили до 73 місяців ув’язнення за спробу вбивства Скотта Бессента

Київ • УНН

 • 2326 перегляди

26-річного Райана Майкла Інгліша засудили до 73 місяців ув'язнення за спробу вбити Скотта Бессента у січні 2025 року. Він визнав провину у незаконному зберіганні зброї та спробі пронести її до Капітолія.

26-річного чоловіка засудили до 73 місяців ув’язнення за спробу вбивства Скотта Бессента

Суд у США засудив 26-річного Райана Майкла Інгліша до 73 місяців ув’язнення за спробу вбити Скотта Бессента у січні 2025 року, коли той був кандидатом на посаду міністра фінансів США. Про це повідомила федеральна прокуратура, пише УНН.

Деталі

Інгліш визнав себе винним у незаконному зберіганні зброї та спробі пронести зброю і вибухові пристрої на територію Капітолія США. Окрім тюремного строку, суд призначив йому три роки нагляду після звільнення.

Мій офіс не потерпить спроб залякати або завдати шкоди державним посадовцям, спрямованих проти самої основи нашого демократичного процесу та цінностей, від яких залежить кожен із нас. Тепер обвинувачений є засудженим злочинцем і вирушає туди, де йому місце - до в'язниці

- заявила прокурор Джанін Ферріс Пірро.

Обставини нападу

Згідно із судовими документами, близько 27 січня 2025 року Інгліш підійшов до співробітника поліції Капітолія біля південного входу та сказав: "Я хотів би здатися". Він також повідомив поліцейському, що має при собі ніж і два саморобні запалювальні пристрої.

Під час обшуку правоохоронці виявили складний ніж і два саморобні пристрої для підпалу. За даними Мін'юсту США, їх виготовили з невеликих пляшок горілки з тканиною, просоченою спиртовмісним дезінфекційним засобом. Також у нього знайшли запальничку.

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Інгліш заявив, що прийшов до Капітолія, щоб убити кандидата на посаду члена кабінету міністрів, щодо затвердження якого того дня мав голосувати Сенат США.

Федеральна прокуратура просила призначити йому 121 місяць ув’язнення. Суд зрештою визначив покарання у 73 місяці, після чого Інгліш також перебуватиме під наглядом протягом трьох років.

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Степан Гафтко

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