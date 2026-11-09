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У Білому домі, де перебував Трамп, ввели режим ізоляції через два інциденти - Секретна служба розкрила деталі

Київ • УНН

 • 1144 перегляди

Один водій виїхав на тротуар, інша особа перестрибнула огорожу парку Лафаєт. Обох затримала Секретна служба США.

У Білому домі, де перебував Трамп, ввели режим ізоляції через два інциденти - Секретна служба розкрила деталі
REUTERS/Aaron Schwartz

У понеділок Секретна служба США затримала двох осіб поблизу Білого дому: один із них виїхав автомобілем на тротуар, а інший перестрибнув через огорожу в парку Лафаєт, що розташований навпроти президентської резиденції, передає УНН із посиланням на Reuters.

Під час цих подій президент Дональд Трамп перебував у будівлі. У Білому домі було на короткий час запроваджено режим ізоляції, а дороги навколо парку — перекрито.

Як повідомив у своїй заяві речник Секретної служби, незадовго до 10-ї години ранку автомобіль виїхав на тротуар, що оточує парк Лафаєт.

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"Водій поводився агресивно стосовно правоохоронців, але його швидко затримали, — йдеться в повідомленні. — Приблизно в той самий час інша особа перестрибнула через огорожу поблизу північно-західного кута парку Лафаєт. Цю особу також було оперативно затримано".

У Секретній службі зазначили, що обидва інциденти наразі розслідуються.

Наразі невідомо, чи пов’язані ці двоє осіб між собою.

Антоніна Туманова

Світ
Секретна служба США
Білий дім
Reuters
Дональд Трамп