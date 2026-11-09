В Белом доме, где находился Трамп, ввели режим изоляции из-за двух инцидентов — Секретная служба раскрыла подробности

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В понедельник Секретная служба США задержала двух человек возле Белого дома: один из них выехал на автомобиле на тротуар, а другой перепрыгнул через ограждение в парке Лафайет, расположенном напротив президентской резиденции, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Во время этих событий президент Дональд Трамп находился в здании. В Белом доме на короткое время был введен режим изоляции, а дороги вокруг парка — перекрыты.

Как сообщил в своем заявлении представитель Секретной службы, незадолго до 10 часов утра автомобиль выехал на тротуар, окружающий парк Лафайет.

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"Водитель вел себя агрессивно по отношению к правоохранителям, но его быстро задержали, — говорится в сообщении. — Примерно в то же время другой человек перепрыгнул через ограждение возле северо-западного угла парка Лафайет. Этот человек также был оперативно задержан".

В Секретной службе отметили, что оба инцидента в настоящее время расследуются.

В настоящее время неизвестно, связаны ли эти два человека между собой.