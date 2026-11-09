Автомобиль врезался в знак возле Белого дома, водитель устроил драку с силовиками
Киев • УНН
После столкновения автомобиля со знаком возле Белого дома пресс-корпус эвакуировали. Водитель вступил в драку с Секретной службой и Нацгвардией.
В вывеску возле Белого дома врезался автомобиль, после чего водитель устроил драку с сотрудниками Секретной службы и Национальной гвардии США. Как сообщает CNN, Секретная служба США эвакуировала пресс-корпус Белого дома, передает УНН.
Пресс-корпус Белого дома эвакуировали службы безопасности США после того, как кто-то врезался автомобилем в вывеску возле Белого дома и вступил в столкновение с представителями Секретной службы и Национальной гвардии
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Как пишет AP, некоторые репортеры остались снаружи для прямых включений, однако остальных представителей пресс-корпуса Белого дома в понедельник, сразу после 10 часов утра, приказали пройти в зал для брифингов.
Представитель Секретной службы не сразу ответил на запрос о комментарии по поводу этой ситуации. Агенты, по-видимому, не держали оружие наготове — что свидетельствовало бы о реакции правоохранителей на вероятную непосредственную угрозу.
На видео, которое примерно в то же время опубликовал в социальных сетях один из репортеров, видно, как автомобиль врезается в дорожный знак или столб в северной части площади Лафайет, расположенной к северу от Белого дома. На записи также видно, как водитель, выйдя из машины, вступает в физическое противостояние с сотрудниками Секретной службы США и военнослужащими Национальной гвардии.
Из автомобиля, остановившегося на тротуаре, начал подниматься дым.