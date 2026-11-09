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Автомобиль врезался в знак возле Белого дома, водитель устроил драку с силовиками

Киев • УНН

 • 454 просмотра

После столкновения автомобиля со знаком возле Белого дома пресс-корпус эвакуировали. Водитель вступил в драку с Секретной службой и Нацгвардией.

Автомобиль врезался в знак возле Белого дома, водитель устроил драку с силовиками

В вывеску возле Белого дома врезался автомобиль, после чего водитель устроил драку с сотрудниками Секретной службы и Национальной гвардии США. Как сообщает CNN, Секретная служба США эвакуировала пресс-корпус Белого дома, передает УНН.

Пресс-корпус Белого дома эвакуировали службы безопасности США после того, как кто-то врезался автомобилем в вывеску возле Белого дома и вступил в столкновение с представителями Секретной службы и Национальной гвардии 

- говорится в сообщении CNN.

Добавим

Как пишет AP, некоторые репортеры остались снаружи для прямых включений, однако остальных представителей пресс-корпуса Белого дома в понедельник, сразу после 10 часов утра, приказали пройти в зал для брифингов.

Представитель Секретной службы не сразу ответил на запрос о комментарии по поводу этой ситуации. Агенты, по-видимому, не держали оружие наготове — что свидетельствовало бы о реакции правоохранителей на вероятную непосредственную угрозу.

На видео, которое примерно в то же время опубликовал в социальных сетях один из репортеров, видно, как автомобиль врезается в дорожный знак или столб в северной части площади Лафайет, расположенной к северу от Белого дома. На записи также видно, как водитель, выйдя из машины, вступает в физическое противостояние с сотрудниками Секретной службы США и военнослужащими Национальной гвардии.

Из автомобиля, остановившегося на тротуаре, начал подниматься дым.

Антонина Туманова

Криминал и ЧПНовости Мира
Эвакуация
Дорожно-транспортное происшествие
Национальная гвардия (США)
Ассошиэйтед Пресс
Секретная служба Соединенных Штатов Америки
Белый дом