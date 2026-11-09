Автівка врізалась у знак біля Білого дому, водій влаштував бійку із силовиками

У вивіску біля Білого дому врізалась автівка, а потім водій влаштував бійку із Секретною службою та Національною гвардією США. Як повідомляє CNN, секретна служба США евакуювала прескорпус Білого дому, передає УНН.

Прескорпус Білого дому евакуювали служби безпеки США після того, як хтось врізався автомобілем у вивіску біля Білого дому та зіткнувся з представниками Секретної служби та Національної гвардії - йдеться у повідомленні CNN.

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Як пише AP, деякі репортери залишилися надворі для прямих включень, проте решті представників прескорпусу Білого дому в понеділок, одразу після 10-ї ранку, наказали пройти до зали для брифінгів.

Речник Секретної служби не відповів одразу на запит про коментар щодо цієї ситуації. Агенти, схоже, не тримали зброю напоготові — що свідчило б про реакцію правоохоронців на ймовірну безпосередню загрозу.

На відео, яке приблизно в той самий час опублікував у соціальних мережах один із репортерів, видно, як автомобіль врізається в дорожній знак або стовп у північній частині площі Лафаєт, що розташована на північ від Білого дому. На записі також видно, як водій, вийшовши з машини, вступає у фізичне протистояння зі співробітниками Секретної служби США та військовослужбовцями Національної гвардії.

З автомобіля, що зупинився на тротуарі, почав підніматися дим.