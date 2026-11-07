Біля Білого дому затримали чоловіка зі зброєю - він "чув голоси" щодо Трампа
Київ • УНН
Підозрюваного затримали в автомобілі біля Білого дому з трьома видами зброї та набоями. Він заявив про голоси, що наказували вбити Трампа.
Секретна служба США заявила, що було взято під варту підозрюваного та йому було висунуто обвинувачення після того, як офіцери знайшли його в автомобілі біля Білого дому з кількома одиницями вогнепальної зброї, "стверджуючим, що він чув голоси в голові, які казали йому вбити президента Дональда Трампа". Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Арешт у четвер, 5 листопада, увечері стався після того, як офіцери Секретної служби США підійшли до чоловіка, який "поводився підозріло" в припаркованому автомобілі, згідно із заявою Міністерства внутрішньої безпеки США. Американські чиновники кажуть, що "підозрюваний — Ронні Йордрікс Гуаніпа Крінос — потім описав голоси в його голові, які казали йому приїхати до столиці країни та вбити президента-республіканця".
Невдовзі після цього офіцери виявили, що автомобіль підозрюваного був викрадений, і у нього було три різні види вогнепальної зброї та десятки набоїв.
Це останній арешт із серії, який Секретна служба США та інші правоохоронні органи здійснили щодо осіб, які погрожували життю Трампа або членів його родини з моменту його повернення на посаду минулого року.