У Белого дома задержали мужчину с оружием — он «слышал голоса» по поводу Трампа
Киев • УНН
Подозреваемого задержали в автомобиле возле Белого дома с тремя видами оружия и боеприпасами. Он заявил о голосах, которые приказывали убить Трампа.
Секретная служба США заявила, что подозреваемый был взят под стражу и ему были предъявлены обвинения после того, как офицеры обнаружили его в автомобиле возле Белого дома с несколькими единицами огнестрельного оружия, «утверждавшего, что он слышал голоса в голове, которые говорили ему убить президента Дональда Трампа». Об этом сообщает AP, пишет УНН.
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Арест в четверг вечером, 5 ноября, произошел после того, как сотрудники Секретной службы США подошли к мужчине, который «вел себя подозрительно» в припаркованном автомобиле, согласно заявлению Министерства внутренней безопасности США. Американские чиновники говорят, что «подозреваемый — Ронни Йордриск Гуанипа Кринос — затем описал голоса в своей голове, которые говорили ему приехать в столицу страны и убить президента-республиканца».
Вскоре после этого офицеры обнаружили, что автомобиль подозреваемого был угнан, а при нем находились три разных вида огнестрельного оружия и десятки патронов.
Это последний арест в серии арестов, произведенных Секретной службой США и другими правоохранительными органами в отношении лиц, угрожавших жизни Трампа или членов его семьи с момента его возвращения на должность в прошлом году.