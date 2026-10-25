Винищувач США перехопив літак, який пролетів поряд із резиденцією Трампа

Винищувач континентального регіону NORAD США перехопив літак загальної авіації, який увійшов до активної зони тимчасового обмеження польотів над Палм-Біч, штат Флорида. Про це повідомляє командування повітряно-космічної оборони Північної Америки, інформує УНН.

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У командуванні закликали пілотів "завжди" вивчати NOTAM перед зльотом, щоб уникнути таких інцидентів.

Літайте безпечно, літайте поінформовано - попередили у командуванні.

Тим часом західні ЗМІ повідомляють, що після того, як військові виконали маневр, щоб привернути увагу, пілот цивільного літака вийшов на зв'язок та залишив обмежений повітряний простір, виконавши отримані інструкції.

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