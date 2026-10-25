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The New York Times

Винищувач США перехопив літак, який пролетів поряд із резиденцією Трампа

Київ • УНН

 • 336 перегляди

Винищувач NORAD перехопив цивільний літак у зоні над Палм-Біч. Пілот вийшов на зв’язок і залишив простір за інструкціями.

Винищувач США перехопив літак, який пролетів поряд із резиденцією Трампа

Винищувач континентального регіону NORAD США перехопив літак загальної авіації, який увійшов до активної зони тимчасового обмеження польотів над Палм-Біч, штат Флорида. Про це повідомляє командування повітряно-космічної оборони Північної Америки, інформує УНН.

Деталі

У командуванні закликали пілотів "завжди" вивчати NOTAM перед зльотом, щоб уникнути таких інцидентів.

Літайте безпечно, літайте поінформовано

- попередили у командуванні.

Тим часом західні ЗМІ повідомляють, що після того, як військові виконали маневр, щоб привернути увагу, пілот цивільного літака вийшов на зв'язок та залишив обмежений повітряний простір, виконавши отримані інструкції.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп під час повернення з Туреччини таємно пересів з Air Force One на інший літак через можливу загрозу замаху. Керівник Секретної служби США Шон Керран розкритикував розголошення цього маневру.

Замах на Трампа: стрілець мав "антихристиянський маніфест"27.04.26, 06:25 • 20548 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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