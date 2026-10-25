Истребитель США перехватил самолёт, пролетевший рядом с резиденцией Трампа

Истребитель континентального региона NORAD США перехватил самолет авиации общего назначения, который вошел в активную зону временного ограничения полетов над Палм-Бич, штат Флорида. Об этом сообщает командование аэрокосмической обороны Северной Америки, информирует УНН.

Детали

В командовании призвали пилотов "всегда" изучать NOTAM перед взлетом, чтобы избежать подобных инцидентов.

Летайте безопасно, летайте информированно - предупредили в командовании.

Тем временем западные СМИ сообщают, что после того, как военные выполнили маневр, чтобы привлечь внимание, пилот гражданского самолета вышел на связь и покинул ограниченное воздушное пространство, выполнив полученные инструкции.

Напомним

Президент США Дональд Трамп во время возвращения из Турции тайно пересел с Air Force One на другой самолет из-за возможной угрозы покушения. Руководитель Секретной службы США Шон Керран раскритиковал разглашение этого маневра.

Покушение на Трампа: у стрелка был «антихристианский манифест»