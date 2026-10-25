Истребитель США перехватил самолёт, пролетевший рядом с резиденцией Трампа
Киев • УНН
Истребитель NORAD перехватил гражданский самолёт в районе над Палм-Бич. Пилот вышел на связь и покинул воздушное пространство согласно инструкциям.
Истребитель континентального региона NORAD США перехватил самолет авиации общего назначения, который вошел в активную зону временного ограничения полетов над Палм-Бич, штат Флорида. Об этом сообщает командование аэрокосмической обороны Северной Америки, информирует УНН.
Детали
В командовании призвали пилотов "всегда" изучать NOTAM перед взлетом, чтобы избежать подобных инцидентов.
Летайте безопасно, летайте информированно
Тем временем западные СМИ сообщают, что после того, как военные выполнили маневр, чтобы привлечь внимание, пилот гражданского самолета вышел на связь и покинул ограниченное воздушное пространство, выполнив полученные инструкции.
Напомним
Президент США Дональд Трамп во время возвращения из Турции тайно пересел с Air Force One на другой самолет из-за возможной угрозы покушения. Руководитель Секретной службы США Шон Керран раскритиковал разглашение этого маневра.
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