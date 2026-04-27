26 апреля, 14:53 • 15794 просмотра
Как распознать манипуляции и не поддаться им: признаки манипулятора и примеры
26 апреля, 14:37 • 39544 просмотра
Астропрогноз с 27 апреля по 3 мая — период активных действий, эмоциональных пиков и потенциальных изменений для Украины
26 апреля, 10:10 • 33829 просмотра
Без потепления - в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом и ночные заморозки
26 апреля, 07:46 • 36663 просмотра
Посол Украины Стефанишина стала свидетелем попытки покушения на Трампа Photo
26 апреля, 04:15 • 57741 просмотра
26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях
26 апреля, 01:35 • 44112 просмотра
Трампа срочно эвакуировали с ужина корреспондентов из-за выстреловVideo
25 апреля, 15:40 • 48506 просмотра
В Днепре после 20-часовой атаки погибли 6 человек, ранены 47 - ОВА о последствияхPhoto
25 апреля, 11:44 • 49665 просмотра
Зеленский: Украина готова к переговорам в Азербайджане, если рф будет готова к дипломатии
25 апреля, 11:00 • 39998 просмотра
В Румынии поднимали истребители и обнаружили обломки дрона после атаки рф на Украину
25 апреля, 09:58 • 34526 просмотра
Мужчина, устроивший "массшутинг" в столице, систематически готовился к этому - следствие Video
Покушение на Трампа: у стрелка был «антихристианский манифест»

Киев • УНН

 • 2460 просмотра

Нападавший Коул Аллен оставил манифест с ненавистью к христианам перед стрельбой в Вашингтоне. Трамп заявил, что сам задержал свою эвакуацию из отеля.

Мужчина, ворвавшийся на ужин в отель Washington Hilton и открывший огонь, имел антихристианский манифест. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По информации издания, манифест был отправлен членам семьи нападавшего Коула Аллена незадолго до инцидента. В нем, в частности, отмечается, что "подставлять другую щеку, когда кого-то угнетают, — это не христианское поведение, это соучастие в преступлениях угнетателя".

Когда читаешь его манифест — он ненавидит христиан. Это больной парень с большой ненавистью в сердце

— сказал Трамп.

Также он заявил, что во время стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома его эвакуация задержалась, так как ему стало интересно, что происходит в зале.

"Дело было немного во мне. Я хотел посмотреть, что происходит. Я был окружен отличными специалистами и, вероятно, сам заставил их действовать немного медленнее. Я говорил: подождите, подождите, дайте посмотреть, подождите", — рассказал президент США.

26 апреля 2026 года во время ужина корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, где присутствовали Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп, произошла стрельба.

Подозреваемым в покушении на президента США Дональда Трампа назван 31-летний Коул Томас Аллен из Торранса, штат Калифорния.

Покушение на Трампа: нападавший был постояльцем отеля, у него обнаружили дробовик, пистолет и несколько ножей26.04.26, 08:30 • 20067 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Дональд Трамп
Соединённые Штаты