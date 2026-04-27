Покушение на Трампа: у стрелка был «антихристианский манифест»

Мужчина, ворвавшийся на ужин в отель Washington Hilton и открывший огонь, имел антихристианский манифест. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

По информации издания, манифест был отправлен членам семьи нападавшего Коула Аллена незадолго до инцидента. В нем, в частности, отмечается, что "подставлять другую щеку, когда кого-то угнетают, — это не христианское поведение, это соучастие в преступлениях угнетателя".

Когда читаешь его манифест — он ненавидит христиан. Это больной парень с большой ненавистью в сердце — сказал Трамп.

Также он заявил, что во время стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома его эвакуация задержалась, так как ему стало интересно, что происходит в зале.

"Дело было немного во мне. Я хотел посмотреть, что происходит. Я был окружен отличными специалистами и, вероятно, сам заставил их действовать немного медленнее. Я говорил: подождите, подождите, дайте посмотреть, подождите", — рассказал президент США.

26 апреля 2026 года во время ужина корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, где присутствовали Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп, произошла стрельба.

Подозреваемым в покушении на президента США Дональда Трампа назван 31-летний Коул Томас Аллен из Торранса, штат Калифорния.

