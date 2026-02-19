$43.290.03
У музеї Лондона з'явилась експозиція, присвячена зародженню YouTube: можна побачити найперший ролик

Київ • УНН

 • 688 перегляди

У лондонському Музеї Вікторії та Альберта відкрилася експозиція, що відтворює ранню веб-сторінку YouTube та перше відео. Це 19-секундний ролик "Я в зоопарку" від співзасновника Джаведа Каріма, завантажений у 2005 році.

У музеї Лондона з'явилась експозиція, присвячена зародженню YouTube: можна побачити найперший ролик

У лондонському Музеї Вікторії та Альберта (V&A) відкрилася нова експозиція, яка зафіксувала момент зародження YouTube понад 20 років тому, передає УНН із посиланням на CNN.

"Музей V&A придбав реконструйовану ранню веб-сторінку і перше відео, коли-небудь завантажене на платформу співзасновником Джаведом Карімом", - повідомив представник V&A.

Реконструйована рання сторінка YouTube демонструє перше відео під назвою "Я в зоопарку", на якому 25-річний співзасновник YouTube Карім розповідає про слонів у зоопарку Сан-Дієго. 19-секундний ролик був переглянутий 382 мільйони разів та отримав понад 18 мільйонів лайків з моменту його першої публікації на платформі 23 квітня 2005 року.

"Найкрутіше в цих хлопцях - це те, що у них дуже довгі хоботи", - говорить Карім у ролику.

"Оскар" йде з телебачення: церемонія переїде на YouTube у 2029 році17.12.25, 21:42 • 7620 переглядiв

"Наша команда з цифрового збереження витратила останні 18 місяців на відновлення дизайну та користувальницького досвіду платформи з 8 грудня 2006 року — найстарішої задокументованої в інтернеті тимчасової мітки", — додав представник Музею Вікторії та Альберта. Команда V&A співпрацювала з командою з досвіду користувача YouTube і лондонською студією інтерактивного дизайну над цим проєктом.

Перша робота YouTube представлена ​​у галереї "Дизайн 1900 — теперішній час" у Музеї Вікторії та Альберта в Південному Кенсінгтоні, а процес створення реконструкції буде показаний на міні-виставці у Східному сховищі V&A у Стратфорді.

Ніл Мохан, генеральний директор YouTube заявив: "Відновлюючи ранню сторінку перегляду, ми не просто показуємо відео; ми запрошуємо публіку повернутися до минулого, до початку глобального культурного феномену". Корінна Гарднер, старший куратор дизайну та цифрових технологій у Музеї Вікторії та Альберта, додала: "Цей знімок YouTube у перші дні Web 2.0 знаменує собою важливий момент в історії інтернету та цифрового дизайну".

YouTube продовжує залишатися важливою платформою для мистецтва та культури, при цьому оригінальний контент музеїв та галерей часто перевершує за популярністю стрімінгові сервіси.

YouTube годує користувачів «штучним сміттям»? Понад 20%, які бачать нові користувачі, згенеровано ШІ28.12.25, 03:11 • 3859 переглядiв

Антоніна Туманова

