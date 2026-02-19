В музее Лондона появилась экспозиция, посвященная зарождению YouTube: можно увидеть самый первый ролик

$43.290.03
Эксклюзив
15:01 • 664 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
14:46 • 1928 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
14:37 • 2614 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
13:31 • 11605 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
12:37 • 12326 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
11:28 • 22086 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
09:20 • 23550 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 24176 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 23336 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18020 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
В РФ начали идеологическую обработку "белых воротничков" - ЦПД
19 февраля, 05:31 • 15567 просмотра
Генштаб: российские войска потеряли 830 солдат и 406 БпЛА за сутки 18 февраля
19 февраля, 05:44 • 10285 просмотра
Масштабную наркосеть накрыли в рамках спецоперации "Рубикон", 104 задержанных в Украине и за рубежом - Генпрокурор Кравченко
19 февраля, 08:18 • 15427 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли
11:15 • 18387 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукцион
12:06 • 13339 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы
14:22 • 3378 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
13:31 • 11605 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
11:28 • 22086 просмотра
Эксклюзив
11:28 • 22086 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли
11:15 • 18500 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления
18 февраля, 17:10 • 38509 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Джеффри Эпштейн
Фридрих Мерц
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Великобритания
Государственная граница Украины
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра
12:42 • 8026 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукцион
12:06 • 13430 просмотра
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной брака
18 февраля, 19:06 • 22226 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском квартале
18 февраля, 12:23 • 30287 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамой
18 февраля, 11:16 • 31401 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Северный поток

В музее Лондона появилась экспозиция, посвященная зарождению YouTube: можно увидеть самый первый ролик

Киев • УНН

 • 276 просмотра

В лондонском Музее Виктории и Альберта открылась экспозиция, воспроизводящая раннюю веб-страницу YouTube и первое видео. Это 19-секундный ролик "Я в зоопарке" от соучредителя Джаведа Карима, загруженный в 2005 году.

В музее Лондона появилась экспозиция, посвященная зарождению YouTube: можно увидеть самый первый ролик

В лондонском Музее Виктории и Альберта (V&A) открылась новая экспозиция, зафиксировавшая момент зарождения YouTube более 20 лет назад, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Музей V&A приобрел реконструированную раннюю веб-страницу и первое видео, когда-либо загруженное на платформу соучредителем Джаведом Каримом", - сообщил представитель V&A.

Реконструированная ранняя страница YouTube демонстрирует первое видео под названием "Я в зоопарке", на котором 25-летний соучредитель YouTube Карим рассказывает о слонах в зоопарке Сан-Диего. 19-секундный ролик был просмотрен 382 миллиона раз и получил более 18 миллионов лайков с момента его первой публикации на платформе 23 апреля 2005 года.

"Самое крутое в этих ребятах - это то, что у них очень длинные хоботы", - говорит Карим в ролике.

"Оскар" уходит с телевидения: церемония переедет на YouTube в 2029 году17.12.25, 21:42 • 7620 просмотров

"Наша команда по цифровому сохранению потратила последние 18 месяцев на восстановление дизайна и пользовательского опыта платформы с 8 декабря 2006 года — старейшей задокументированной в интернете временной метки", — добавил представитель Музея Виктории и Альберта. Команда V&A сотрудничала с командой по опыту пользователя YouTube и лондонской студией интерактивного дизайна над этим проектом.

Первая работа YouTube представлена в галерее "Дизайн 1900 — настоящее время" в Музее Виктории и Альберта в Южном Кенсингтоне, а процесс создания реконструкции будет показан на мини-выставке в Восточном хранилище V&A в Стратфорде.

Нил Мохан, генеральный директор YouTube, заявил: "Восстанавливая раннюю страницу просмотра, мы не просто показываем видео; мы приглашаем публику вернуться в прошлое, к началу глобального культурного феномена". Коринна Гарднер, старший куратор дизайна и цифровых технологий в Музее Виктории и Альберта, добавила: "Этот снимок YouTube в первые дни Web 2.0 знаменует собой важный момент в истории интернета и цифрового дизайна".

YouTube продолжает оставаться важной платформой для искусства и культуры, при этом оригинальный контент музеев и галерей часто превосходит по популярности стриминговые сервисы.

YouTube кормит пользователей «искусственным мусором»? Более 20% того, что видят новые пользователи, сгенерировано ИИ28.12.25, 03:11 • 3859 просмотров

Антонина Туманова

