В музее Лондона появилась экспозиция, посвященная зарождению YouTube: можно увидеть самый первый ролик

В лондонском Музее Виктории и Альберта (V&A) открылась новая экспозиция, зафиксировавшая момент зарождения YouTube более 20 лет назад, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Музей V&A приобрел реконструированную раннюю веб-страницу и первое видео, когда-либо загруженное на платформу соучредителем Джаведом Каримом", - сообщил представитель V&A.

Реконструированная ранняя страница YouTube демонстрирует первое видео под названием "Я в зоопарке", на котором 25-летний соучредитель YouTube Карим рассказывает о слонах в зоопарке Сан-Диего. 19-секундный ролик был просмотрен 382 миллиона раз и получил более 18 миллионов лайков с момента его первой публикации на платформе 23 апреля 2005 года.

"Самое крутое в этих ребятах - это то, что у них очень длинные хоботы", - говорит Карим в ролике.

"Наша команда по цифровому сохранению потратила последние 18 месяцев на восстановление дизайна и пользовательского опыта платформы с 8 декабря 2006 года — старейшей задокументированной в интернете временной метки", — добавил представитель Музея Виктории и Альберта. Команда V&A сотрудничала с командой по опыту пользователя YouTube и лондонской студией интерактивного дизайна над этим проектом.

Первая работа YouTube представлена в галерее "Дизайн 1900 — настоящее время" в Музее Виктории и Альберта в Южном Кенсингтоне, а процесс создания реконструкции будет показан на мини-выставке в Восточном хранилище V&A в Стратфорде.

Нил Мохан, генеральный директор YouTube, заявил: "Восстанавливая раннюю страницу просмотра, мы не просто показываем видео; мы приглашаем публику вернуться в прошлое, к началу глобального культурного феномена". Коринна Гарднер, старший куратор дизайна и цифровых технологий в Музее Виктории и Альберта, добавила: "Этот снимок YouTube в первые дни Web 2.0 знаменует собой важный момент в истории интернета и цифрового дизайна".

YouTube продолжает оставаться важной платформой для искусства и культуры, при этом оригинальный контент музеев и галерей часто превосходит по популярности стриминговые сервисы.

