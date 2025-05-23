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The New York Times

El País

У дата-центрі компанії X Ілона Маска біля Портленда сталася пожежа: гасіння триває

Київ • УНН

 • 150 перегляди

У дата-центрі, який орендує компанія X Ілона Маска, сталася пожежа. Займання виникло в акумуляторній кімнаті, вогонь не поширився, але приміщення було сильно задимлене.

У дата-центрі компанії X Ілона Маска біля Портленда сталася пожежа: гасіння триває

У Дата-центрі компанії X Ілона Маска сталася серйозна пожежа. Займання виникло в приміщенні з акумуляторними установками, кімнату охопив густий дим. Пожежники гасять вже тривалий час.

Передає УНН із посиланням на Wired.

Деталі

У США, поблизу Портленда, штат Орегон, на території дата-центру, який орендує компанія Ілона Маска сталася пожежа. Пожежники, за словами представника пожежно-рятувальної служби Хіллсборо Пісета Піча, прибули на місце інциденту о 10:21 ранку.  Вогонь не поширився на інші частини будівлі, втім кімната, про яку йдеться, була сильно задимлена. Станом на 15:00 команда все ще перебувала на місці події, пишуть ЗМІ. 

Довідка

До того, як Ілон Маск купив Twitter, компанія мала три дата-центри в Сакраменто, Портленді та Атланті. Це гарантувало, що якщо один дата-центр вийде з ладу, трафік можна буде перенести на інші два - і розділити, щоб жоден центр не був перевантажений.

У 2022 році Маск закрив дата-центр X у Сакраменто, намагаючись скоротити витрати. Але після закриття компанія пережила серйозний збій у роботі. Згодом компанія X  перемістила понад 2 573 серверні стійки з центру в Сакраменто до дата-центрів у Портленді та Атланті.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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