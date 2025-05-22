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Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою
13:44 • 6056 перегляди

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Financial Times

El País

Мі-8

The Guardian

Невеликий літак впав у США: спалахнула масштабна пожежа у будинках

Київ • УНН

 • 650 перегляди

Невеликий літак Cessna 550 впав на околиці Сан-Дієго через туман, спричинивши пожежу в 15 будинках. Рятувальники евакуюють мешканців, інформація про жертви уточнюється.

Невеликий літак впав у США: спалахнула масштабна пожежа у будинках

Невеликий літак впав на околиці Сан-Дієго у США під час туманної погоди вранці в четвер, у результаті чого загорілося близько 15 будинків і довелося провести евакуацію будинків у кількох кварталах, повідомила влада, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

"У нас всюди авіапаливо, - сказав помічник начальника пожежної служби Ден Едді під час пресконференції. - Наша головна мета - обшукати всі ці будинки і негайно вивести всіх".

Він сказав, що "є пряме влучення у кілька будинків" у районі Мерфі-Каньйон.

Невідомо, чи є постраждалі.

Едді сказав, що під час аварії приватного літака був сильний туман. "Ледве можна було бачити перед собою", - сказав він.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) повідомляє, що літак Cessna 550 зазнав аварії неподалік аеропорту Монтгомері-Гіббс.

"Кількість людей на борту наразі невідома", - йдеться у заяві FAA.

Літак може перевозити від шести до восьми людей.

У США розбився приватний літак: загинула родина лікарів та студентів-спортсменів14.04.25, 13:10 • 7913 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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