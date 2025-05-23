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В дата-центре компании X Илона Маска возле Портленда произошел пожар: тушение продолжается

Киев • УНН

 • 102 просмотра

В дата-центре, который арендует компания X Илона Маска, произошел пожар. Возгорание возникло в аккумуляторной комнате, огонь не распространился, но помещение было сильно задымлено.

В дата-центре компании X Илона Маска возле Портленда произошел пожар: тушение продолжается

В Дата-центре компании X Илона Маска произошел серьезный пожар. Возгорание возникло в помещении с аккумуляторными установками, комнату охватил густой дым. Пожарные тушат уже длительное время.

Передает УНН со ссылкой на Wired.

Детали

В США, вблизи Портленда, штат Орегон, на территории дата-центра, который арендует компания Илона Маска произошел пожар. Пожарные, по словам представителя пожарно-спасательной службы Хиллсборо Писета Пича, прибыли на место инцидента в 10:21 утра. Огонь не распространился на другие части здания, впрочем комната, о которой идет речь, была сильно задымлена. По состоянию на 15:00 команда все еще находилась на месте происшествия, пишут СМИ.

Справка

До того, как Илон Маск купил Twitter, у компании было три дата-центра в Сакраменто, Портленде и Атланте. Это гарантировало, что если один дата-центр выйдет из строя, трафик можно будет перенести на другие два - и разделить, чтобы ни один центр не был перегружен.

В 2022 году Маск закрыл дата-центр X в Сакраменто, пытаясь сократить расходы. Но после закрытия компания пережила серьезный сбой в работе. Впоследствии компания X переместила более 2 573 серверные стойки из центра в Сакраменто в дата-центры в Портленде и Атланте.

Напомним

Небольшой самолет Cessna 550 упал в окрестностях Сан-Диего из-за тумана, вызвав пожар в 15 домах.

30 тыс. человек эвакуируют на фоне пожара в районе проживания голливудских звезд в США08.01.25, 08:54 • 26643 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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