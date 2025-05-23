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El País

Ексбарабанщик The Devil Wears Prada та музагент загинули в авіакатастрофі в США

Київ • УНН

 • 1432 перегляди

Деніел Вільямс і Дейв Шапіро загинули в авіакатастрофі, внаслідок якої згорів житловий квартал. The Devil Wears Prada вшанували пам'ять колишнього барабанщика.

Ексбарабанщик The Devil Wears Prada та музагент загинули в авіакатастрофі в США

В авіакатастрофі на околицях Сан-Дієго в США загинули колишній барабанщик металкор-гурту The Devil Wears Prada Деніел Вільямс та співзасновник Sound Talent Group і музичний агент Дейв Шапіро, пише УНН з посиланням на TMZ та Variety.

Деталі

Ларрі Вільямс розповів TMZ, що його син Деніел був серед жертв аварії Cessna близько 4 години ранку, в результаті якої спалахнула частина житлового кварталу, що належить ВМС США. Внаслідок пожежі постраждали кілька людей на землі, один будинок знищено.

Ларрі розповів нам, що сім'я впевнена, що він був на борту літака, і вони знають, що тих, хто вижив, немає, але вони на час написання статті TMZ ще не отримали офіційного підтвердження від влади.

Гурт The Devil Wears Prada також опублікував у соціальних мережах повідомлення про загибель Деніела, а також кілька фотографій їхнього колишнього барабанщика та підпис... "немає слів. Ми всім тобі завдячуємо. Любимо тебе вічно" з емодзі червоного серця.

Співзасновник та агент Sound Talent Group Дейв Шапіро також загинув у четвер вранці в авіакатастрофі в Сан-Дієго у штаті Каліфорнія, про що повідомила Національна незалежна організація талантів (NITO).

42-річний Шапіро, член-засновник NITO та авторитетний агент на сцені важкої рок-музики, рано вранці в четвер перебував у приватному літаку, який впав на будинки ВМС США в Сан-Дієго.

Згідно з нещодавнім звітом Associated Press, загалом загинуло двоє людей, принаймні один будинок і численні припарковані автомобілі знищено.

Невеликий літак впав у США: спалахнула масштабна пожежа у будинках22.05.25, 16:10 • 2072 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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