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Экс-барабанщик The Devil Wears Prada и музагент погибли в авиакатастрофе в США

Киев • УНН

 • 1014 просмотра

Дэниел Уильямс и Дэйв Шапиро погибли в авиакатастрофе, в результате которой сгорел жилой квартал. The Devil Wears Prada почтили память бывшего барабанщика.

Экс-барабанщик The Devil Wears Prada и музагент погибли в авиакатастрофе в США

В авиакатастрофе в окрестностях Сан-Диего в США погибли бывший барабанщик металкор-группы The Devil Wears Prada Дэниел Уильямс и соучредитель Sound Talent Group и музыкальный агент Дэйв Шапиро, пишет УНН со ссылкой на TMZ и Variety.

Детали

Ларри Уильямс рассказал TMZ, что его сын Дэниел был среди жертв аварии Cessna, в результате которой вспыхнула часть жилого квартала, принадлежащего ВМС США. В результате пожара пострадали несколько человек на земле, один дом уничтожен.

Ларри рассказал нам, что семья уверена, что он был на борту самолета, и они знают, что выживших нет, но они на время написания статьи TMZ еще не получили официального подтверждения от властей.

Группа The Devil Wears Prada также опубликовала в социальных сетях сообщение о гибели Дэниела, а также несколько фотографий их бывшего барабанщика и подпись... "нет слов. Мы всем тебе обязаны. Любим тебя вечно" с эмодзи красного сердца.

Соучредитель и агент Sound Talent Group Дэйв Шапиро также погиб в четверг утром в авиакатастрофе в Сан-Диего в штате Калифорния, о чем сообщила Национальная независимая организация талантов (NITO).

42-летний Шапиро, член-основатель NITO и авторитетный агент на сцене тяжелой рок-музыки, рано утром в четверг находился в частном самолете, который упал на дома ВМС США в Сан-Диего.

Согласно недавнему отчету Associated Press, всего погибли два человека, по крайней мере один дом и многочисленные припаркованные автомобили уничтожены.

Небольшой самолет упал в США: вспыхнул масштабный пожар в домах22.05.25, 16:10 • 2060 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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