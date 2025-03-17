США розгорнули військовий корабель ВМС на місії на кордоні з Мексикою на тлі імміграційної політики Трампа

Бойовий корабель ВМС США USS Gravely виконує місію з посилення безпеки на кордоні США і Мексики, повідомили представники Пентагону, пише УНН з посиланням на Axios.

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Розгортання есмінця з керованими ракетами, який минулого року брав участь у знищенні підтримуваних Іраном кораблів повстанців-хуситів на Близькому Сході, у регіоні, який зазвичай охороняє берегова охорона США, означає ескалацію зусиль адміністрації Трампа щодо придушення міграційної політики на кордоні, пише видання.

У суботу USS Gravely відправився з військово-морської збройової бази Вірджинії в Йорктауні до зони відповідальності Північного командування ВМС США, згідно із заявою бойового командування.

Ця територія охоплює континентальну частину США, Аляску, Канаду, Мексику та навколишні води приблизно до 500 морських миль.

Зазначається, що USNORTHCOM було названо "керівником операцій із застосування збройних сил США" для виконання прикордонних розпоряджень президента Трампа, і корабель "надає морські можливості" у відповідь на них і національну декларацію про надзвичайний стан.

Відповідно до заяви, у якій не уточнюється подробиць, бойове командування заповнює "критичні прогалини в можливостях підтримки" Міністерства національної безпеки США та Прикордонно-митної служби США.

USS Gravely залучений у межах відповіді Міністерства оборони США на виконавчий указ президента Трампа щодо кордону щодо "захисту територіальної цілісності, суверенітету та безпеки Сполучених Штатів", згідно із заявою генерала Грегорі Гійо, командувача Північним командуванням США.

Згідно з повідомленням USNORTHCOM, це сприяє "скоординованій і потужній відповіді на боротьбу з морським тероризмом, розповсюдженням зброї, транснаціональною злочинністю, піратством, руйнуванням навколишнього середовища та нелегальною морською імміграцією".

Адмірал Деріл Кодл, командувач Північним командуванням ВМС США, додав у заяві, що розгортання "знаменує життєво важливе покращення системи безпеки кордонів нашої країни".

Загін правоохоронних органів берегової охорони (LEDET), спеціалізовані групи правоохоронних органів у морському судноплавстві USGS, "будуть відправлені на борт Gravel", згідно з USNORTHCOM.

Згідно з заявою, ці команди виконують місії, включаючи боротьбу з піратством, військові операції, зупинку нелегальних іммігрантів, "захист військових сил, боротьбу з тероризмом, національну безпеку та гуманітарне реагування".

Доповнення

Президенти США відправляли військових або національну гвардію в прикордонний регіон, щоб допомогти прикордонному патрулю під час криз, але відправлення персоналу ВМС є незвичайним, пише видання.

Це тому, що кордон в основному проходить по суші через гірську місцевість і тонку річку Ріо-Гранде в Техасі, якою часом важко пересуватися на човнах.

Берегова охорона США зазвичай патрулює околиці Ріо-Гранде в затоці та за межами Сан-Дієго.

Критики кажуть, що Трамп відправляє військових напоказ, оскільки рух на кордоні рекордно низький, а відправка ВМС є ще однією перформативною дією, вказує видання.

Попередні місії намагалися зупинити несанкціонований перетин кордону або переміщення наркотиків картелями через ізольовані райони.