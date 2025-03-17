США развернули военный корабль ВМС на миссии на границе с Мексикой на фоне иммиграционной политики Трампа

Боевой корабль ВМС США USS Gravely выполняет миссию по усилению безопасности на границе США и Мексики, сообщили представители Пентагона, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Развертывание эсминца с управляемыми ракетами, который в прошлом году участвовал в уничтожении поддерживаемых Ираном кораблей повстанцев-хуситов на Ближнем Востоке, в регионе, который обычно охраняет береговая охрана США, означает эскалацию усилий администрации Трампа по подавлению миграционной политики на границе, пишет издание.

В субботу USS Gravely отправился с военно-морской оружейной базы Вирджинии в Йорктауне в зону ответственности Северного командования ВМС США, согласно заявлению боевого командования.

Эта территория охватывает континентальную часть США, Аляску, Канаду, Мексику и окружающие воды примерно до 500 морских миль.

Отмечается, что USNORTHCOM был назван "руководителем операций по применению вооруженных сил США" для выполнения пограничных распоряжений президента Трампа, и корабль "предоставляет морские возможности" в ответ на них и национальную декларацию о чрезвычайном положении.

В соответствии с заявлением, в котором не уточняется подробностей, боевое командование заполняет "критические пробелы в возможностях поддержки" Министерства национальной безопасности США и Погранично-таможенной службы США.

USS Gravely вовлечен в рамках ответа Министерства обороны США на исполнительный указ президента Трампа по границе относительно "защиты территориальной целостности, суверенитета и безопасности Соединенных Штатов", согласно заявлению генерала Грегори Гийо, командующего Северным командованием США.

Согласно сообщению USNORTHCOM, это способствует "скоординированному и мощному ответу на борьбу с морским терроризмом, распространением оружия, транснациональной преступностью, пиратством, разрушением окружающей среды и нелегальной морской иммиграцией".

Адмирал Дерил Кодл, командующий Северным командованием ВМС США, добавил в заявлении, что развертывание "означает жизненно важное улучшение системы безопасности границ нашей страны".

Отряд правоохранительных органов береговой охраны (LEDET), специализированные группы правоохранительных органов в морском судоходстве USGS, "будут отправлены на борт Gravel", согласно USNORTHCOM.

Согласно заявлению, эти команды выполняют миссии, включая борьбу с пиратством, военные операции, остановку нелегальных иммигрантов, "защиту военных сил, борьбу с терроризмом, национальную безопасность и гуманитарное реагирование".

Дополнение

Президенты США отправляли военных или национальную гвардию в пограничный регион, чтобы помочь пограничному патрулю во время кризисов, но отправка персонала ВМС является необычным, пишет издание.

Это потому, что граница в основном проходит по суше через горную местность и тонкую реку Рио-Гранде в Техасе, по которой порой трудно передвигаться на лодках.

Береговая охрана США обычно патрулирует окрестности Рио-Гранде в заливе и за пределами Сан-Диего.

Критики говорят, что Трамп отправляет военных напоказ, поскольку движение на границе рекордно низкое, а отправка ВМС является еще одним перформативным действием, указывает издание.

Предыдущие миссии пытались остановить несанкционированное пересечение границы или перемещение наркотиков картелями через изолированные районы.