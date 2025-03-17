США развернули военный корабль ВМС на миссии на границе с Мексикой на фоне иммиграционной политики Трампа

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16702 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 31189 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66061 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 215473 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123663 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392575 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311431 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213930 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244309 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255168 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.2м/с
62%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23662 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46414 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133081 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15652 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15003 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133081 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 215473 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392575 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254810 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311431 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3546 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15004 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46415 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72271 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57341 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

США развернули военный корабль ВМС на миссии на границе с Мексикой на фоне иммиграционной политики Трампа

Киев • УНН

 • 17680 просмотра

Эсминец USS Gravely, который боролся с хуситами, теперь патрулирует границу США и Мексики. Это часть усилий администрации Трампа по подавлению миграционной политики.

США развернули военный корабль ВМС на миссии на границе с Мексикой на фоне иммиграционной политики Трампа

Боевой корабль ВМС США USS Gravely выполняет миссию по усилению безопасности на границе США и Мексики, сообщили представители Пентагона, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Развертывание эсминца с управляемыми ракетами, который в прошлом году участвовал в уничтожении поддерживаемых Ираном кораблей повстанцев-хуситов на Ближнем Востоке, в регионе, который обычно охраняет береговая охрана США, означает эскалацию усилий администрации Трампа по подавлению миграционной политики на границе, пишет издание.

В субботу USS Gravely отправился с военно-морской оружейной базы Вирджинии в Йорктауне в зону ответственности Северного командования ВМС США, согласно заявлению боевого командования.

Эта территория охватывает континентальную часть США, Аляску, Канаду, Мексику и окружающие воды примерно до 500 морских миль.

Отмечается, что USNORTHCOM был назван "руководителем операций по применению вооруженных сил США" для выполнения пограничных распоряжений президента Трампа, и корабль "предоставляет морские возможности" в ответ на них и национальную декларацию о чрезвычайном положении.

В соответствии с заявлением, в котором не уточняется подробностей, боевое командование заполняет "критические пробелы в возможностях поддержки" Министерства национальной безопасности США и Погранично-таможенной службы США.

USS Gravely вовлечен в рамках ответа Министерства обороны США на исполнительный указ президента Трампа по границе относительно "защиты территориальной целостности, суверенитета и безопасности Соединенных Штатов", согласно заявлению генерала Грегори Гийо, командующего Северным командованием США.

Согласно сообщению USNORTHCOM, это способствует "скоординированному и мощному ответу на борьбу с морским терроризмом, распространением оружия, транснациональной преступностью, пиратством, разрушением окружающей среды и нелегальной морской иммиграцией".

Адмирал Дерил Кодл, командующий Северным командованием ВМС США, добавил в заявлении, что развертывание "означает жизненно важное улучшение системы безопасности границ нашей страны".

Отряд правоохранительных органов береговой охраны (LEDET), специализированные группы правоохранительных органов в морском судоходстве USGS, "будут отправлены на борт Gravel", согласно USNORTHCOM.

Согласно заявлению, эти команды выполняют миссии, включая борьбу с пиратством, военные операции, остановку нелегальных иммигрантов, "защиту военных сил, борьбу с терроризмом, национальную безопасность и гуманитарное реагирование".

Дополнение

Президенты США отправляли военных или национальную гвардию в пограничный регион, чтобы помочь пограничному патрулю во время кризисов, но отправка персонала ВМС является необычным, пишет издание.

Это потому, что граница в основном проходит по суше через горную местность и тонкую реку Рио-Гранде в Техасе, по которой порой трудно передвигаться на лодках.

Береговая охрана США обычно патрулирует окрестности Рио-Гранде в заливе и за пределами Сан-Диего.

Критики говорят, что Трамп отправляет военных напоказ, поскольку движение на границе рекордно низкое, а отправка ВМС является еще одним перформативным действием, указывает издание.

Предыдущие миссии пытались остановить несанкционированное пересечение границы или перемещение наркотиков картелями через изолированные районы.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Военно-морской флот США
Пентагон
Мексика
Вирджиния
Сан-Диего
Дональд Трамп
Техас
Канада
Соединенные Штаты
Иран
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77