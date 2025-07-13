У Великій Британії розбився пасажирський літак, спричинивши велику пожежу

У неділю, 13 липня, у Великій Британії розбився літак. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

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Трагедія сталась у аеропорту Саутенда, що в графстві Ессекс на південному сході Англії, поблизу Лондона. За даними місцевої поліції, інформація про аварію 12-метрового літака, яка спричинила масштабну пожежу, надійшла незадовго до 16:00 за місцевим часом.

У мережі з’явились фото і відео з чорною димовою хмарою, що піднялась в небо після падіння літака. Повідомляється, що впав літак класу бізнес-джет, про загиблих і постраждалих наразі невідомо.

На місці трагедії працюють екстрені служби: пожежники, поліція, медики.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у житловому районі американського міста Сан-Дієго розбився приватний літак, після чого загорілися будинки та автомобілі. Кілька людей на борту літака загинули, але на землі ніхто не постраждав.