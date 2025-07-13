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В Великобритании разбился пассажирский самолет, вызвав крупный пожар

Киев • УНН

 • 898 просмотра

В воскресенье, 13 июля, в аэропорту Саутенда, графство Эссекс, разбился 12-метровый бизнес-джет, что привело к крупному пожару. На месте происшествия работают экстренные службы, информации о пострадавших нет.

В Великобритании разбился пассажирский самолет, вызвав крупный пожар

В воскресенье, 13 июля, в Великобритании разбился самолет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Трагедия произошла в аэропорту Саутенда, что в графстве Эссекс на юго-востоке Англии, вблизи Лондона. По данным местной полиции, информация об аварии 12-метрового самолета, которая вызвала масштабный пожар, поступила незадолго до 16:00 по местному времени.

В сети появились фото и видео с черным дымовым облаком, поднявшимся в небо после падения самолета. Сообщается, что упал самолет класса бизнес-джет, о погибших и пострадавших пока неизвестно.

На месте трагедии работают экстренные службы: пожарные, полиция, медики.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в жилом районе американского города Сан-Диего разбился частный самолет, после чего загорелись дома и автомобили. Несколько человек на борту самолета погибли, но на земле никто не пострадал.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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