Військові таємниці за 12 тис. доларів: американського моряка засудили за шпигунство на користь Китаю
Київ • УНН
Моряка ВМС США Цзіньчао Вея визнано винним у шпигунстві за продаж військових таємниць агенту Китаю за $12 000. Він передавав фото, відео та інформацію про кораблі, використовуючи зашифровані програми.
Міністерство юстиції США засудило моряка ВМС США за шпигунство на користь Китаю - вказується, що фігурант причетний до продажу важливих "секретів" за 12 000 доларів.
Передає УНН із посиланням на Axios.
Деталі
У середу моряк ВМС США був визнаний винним у шпигунстві та п'яти інших звинуваченнях, пов'язаних з продажем військових таємниць під час служби китайському розвіднику, який завербував його через соціальні мережі, оголосило Міністерство юстиції.
Контекст
Присяжні прийняли звинувачення прокуратури, що 25-річний Цзіньчао Вей отримав 12 000 доларів за 18 місяців за продаж "таємниць ВМС" під час роботи механіком на десантному кораблі USS Essex на військово-морській базі в Сан-Дієго, Каліфорнія, у 2023 році, згідно із заявою Міністерства юстиції.
Довідково
Вея було заарештовано у серпні 2023 року після прибуття до місця служби на десантному кораблі USS Essex. Військовий був натуралізованим громадянином США. За даними слідства, його завербував офіцер китайської розвідки у лютому 2022 року, - тоді Вей ще перебував у процесі отримання громадянства.
Щоб зберегти стосунки в таємниці, Вей використовував кілька зашифрованих програм і приймав платежі таємними способами. Як повідомляється, фігурант справи отримував новий телефон і комп'ютер від китайського куратора.
Цзіньчао Вея засуджено за шпигунство за продаж військових таємниць
моряка ВМС США надсилав китайському агенту фотографії, відео, місцезнаходження кораблів, описи оборонних систем та технічних проблем із суднами. Усе це в обмін на понад 12 000 доларів.
Як доказ того, що Вей розумів серйозність своїх вчинків, присяжним на суді було представлено розмову військовослужбовця з матір'ю
Присяжні заслухали ключові деталі розмови, у якиї Вей зізнався у витоку секретів.
Інші китайці у ВМС намагаються заробити додаткові гроші, керуючи таксі. Я просто викриваю купу секретів
"Молодець!", - зазначила матір.
25-річного Цзіньчао Вей визнали винним за шістьма пунктами звинувачення, включаючи шпигунство, змову з метою шпигунства та незаконне експортування секретної інформації кораблям ВМС США.
Вею загрожує можливе довічне ув'язнення. Вирок буде винесено 1 грудня.
Нагадаємо
У США затримано військового, який намагався передати росії конфіденційну інформацію про танк M1A2 Abrams. 22-річний Тейлор Адам Лі мав допуск до інформації рівня "цілком таємно".
