Військові таємниці за 12 тис. доларів: американського моряка засудили за шпигунство на користь Китаю

$41.380.02
48.170.16
uken
07:38 • 5412 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
06:16 • 15862 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 23745 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 51530 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 138213 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 65528 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 114178 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 289869 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 89055 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 82470 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3м/с
41%
745мм
Популярнi новини
"Зірвані плани противника": українські бійці показали нищівні удари по окупантах на Краматорському напрямкуVideo20 серпня, 23:57 • 18059 перегляди
кремль відмовляється від двосторонньої зустрічі путіна з Зеленським, пропонуючи "стамбульський формат" - ISW21 серпня, 00:59 • 39501 перегляди
Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку21 серпня, 01:48 • 44725 перегляди
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома04:21 • 41497 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА05:21 • 24430 перегляди
Публікації
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 62611 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 138170 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 114151 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 289755 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 266216 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Мукачево
Європа
Львів
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 37711 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 34369 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 35112 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 63801 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 75879 перегляди
Актуальне
Крилата ракета
Безпілотний літальний апарат
Х-47М2 «Кинджал»
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136

Військові таємниці за 12 тис. доларів: американського моряка засудили за шпигунство на користь Китаю

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Моряка ВМС США Цзіньчао Вея визнано винним у шпигунстві за продаж військових таємниць агенту Китаю за $12 000. Він передавав фото, відео та інформацію про кораблі, використовуючи зашифровані програми.

Військові таємниці за 12 тис. доларів: американського моряка засудили за шпигунство на користь Китаю

Міністерство юстиції США засудило моряка ВМС США за шпигунство на користь Китаю - вказується, що фігурант причетний до продажу важливих "секретів" за 12 000 доларів.

Передає УНН із посиланням на Axios.

Деталі

У середу моряк ВМС США був визнаний винним у шпигунстві та п'яти інших звинуваченнях, пов'язаних з продажем військових таємниць під час служби китайському розвіднику, який завербував його через соціальні мережі, оголосило Міністерство юстиції.

Контекст

Присяжні прийняли звинувачення прокуратури, що 25-річний Цзіньчао Вей отримав 12 000 доларів за 18 місяців за продаж "таємниць ВМС" під час роботи механіком на десантному кораблі USS Essex на військово-морській базі в Сан-Дієго, Каліфорнія, у 2023 році, згідно із заявою Міністерства юстиції.

Довідково

Вея було заарештовано у серпні 2023 року після прибуття до місця служби на десантному кораблі USS Essex. Військовий був натуралізованим громадянином США. За даними слідства, його завербував офіцер китайської розвідки у лютому 2022 року, - тоді Вей ще перебував у процесі отримання громадянства.

Щоб зберегти стосунки в таємниці, Вей використовував кілька зашифрованих програм і приймав платежі таємними способами. Як повідомляється, фігурант справи отримував новий телефон і комп'ютер від китайського куратора.

Цзіньчао Вея засуджено за шпигунство за продаж військових таємниць

моряка ВМС США надсилав китайському агенту фотографії, відео, місцезнаходження кораблів, описи оборонних систем та технічних проблем із суднами. Усе це в обмін на понад 12 000 доларів.

Як доказ того, що Вей розумів серйозність своїх вчинків, присяжним на суді було представлено розмову військовослужбовця з матір'ю

Присяжні заслухали ключові деталі розмови, у якиї Вей зізнався у витоку секретів. 

Інші китайці у ВМС намагаються заробити додаткові гроші, керуючи таксі. Я просто викриваю купу секретів

- написав він.

"Молодець!", - зазначила матір.

25-річного Цзіньчао Вей визнали винним за шістьма пунктами звинувачення, включаючи шпигунство, змову з метою шпигунства та незаконне експортування секретної інформації кораблям ВМС США.

Вею загрожує можливе довічне ув'язнення. Вирок буде винесено 1 грудня.

Нагадаємо

У США затримано військового, який намагався передати росії конфіденційну інформацію про танк M1A2 Abrams. 22-річний Тейлор Адам Лі мав допуск до інформації рівня "цілком таємно".

"Виключно з гуманних міркувань": лукашенко помилував 14 засуджених на прохання Трампа - прессекретарка22.06.25, 02:25 • 4295 переглядiв

Ігор Тележніков

Новини Світу
M1 Abrams
Міністерство юстиції США
Військово-морські сили США
Сан-Дієго
Каліфорнія
Китай