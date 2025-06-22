"Виключно з гуманних міркувань": лукашенко помилував 14 засуджених на прохання Трампа - прессекретарка

Правитель білорусі олександр лукашенко ухвалив рішення про помилування 14-ти засуджених на прохання президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Про це повідомила прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт, інформує УНН.

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Вона уточнила, що серед помилуваних здебільшого іноземці - зокрема, 2 громадяни Японії, 3 громадяни Польщі, 2 - Латвії, а також громадяни Естонії, Швеції та США.

У списку й кілька білорусів. Це особи, засуджені за екстремістську та терористичну діяльність. Сергій Тихановський у тому числі - написала Ейсмонт.

Вона підкреслила, що рішення про звільнення Тихановського було ухвалено лукашенком "виключно з гуманних міркувань з метою возз'єднання сім'ї".

Нагадаємо

Напередодні у білорусі випустили на волю 14 політв'язнів, серед них відомого політичного в’язня Сергія Тихановського. Ця подія сталася на тлі візиту спеціального представника президента США Кіта Келлога.

Перед цим Келлог зустрівся з олександром лукашенком у мінську. Обговорювались міжнародна та регіональна проблематика, а також білорусько-американські відносини.

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