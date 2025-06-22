"Виключно з гуманних міркувань": лукашенко помилував 14 засуджених на прохання Трампа - прессекретарка
Київ • УНН
олександр лукашенко помилував 14 засуджених, включаючи іноземців та Сергія Тихановського, на прохання президента США Дональда Трампа. Це рішення прийнято "з гуманних міркувань для возз'єднання сім'ї".
Правитель білорусі олександр лукашенко ухвалив рішення про помилування 14-ти засуджених на прохання президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Про це повідомила прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт, інформує УНН.
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Вона уточнила, що серед помилуваних здебільшого іноземці - зокрема, 2 громадяни Японії, 3 громадяни Польщі, 2 - Латвії, а також громадяни Естонії, Швеції та США.
У списку й кілька білорусів. Це особи, засуджені за екстремістську та терористичну діяльність. Сергій Тихановський у тому числі
Вона підкреслила, що рішення про звільнення Тихановського було ухвалено лукашенком "виключно з гуманних міркувань з метою возз'єднання сім'ї".
Нагадаємо
Напередодні у білорусі випустили на волю 14 політв'язнів, серед них відомого політичного в’язня Сергія Тихановського. Ця подія сталася на тлі візиту спеціального представника президента США Кіта Келлога.
Перед цим Келлог зустрівся з олександром лукашенком у мінську. Обговорювались міжнародна та регіональна проблематика, а також білорусько-американські відносини.
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