У США 17-річну дівчину звинуватили у пособництві нападу на мечеть, де загинули 3 людини
Київ • УНН
У Північній Кароліні 17-річній дівчині висунули обвинувачення у пособництві нападу на мечеть, де загинули троє людей. Їй загрожує довічне ув’язнення.
Велике журі присяжних у Північній Кароліні висунуло звинувачення 17-річній дівчині у пособництві та підбурюванні до стрілянини в мечеті у Сан-Дієго 18 травня, внаслідок якої загинули 3 людини. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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За версією слідства, Сара Ліндсі Сантьяго записувала напад та поширювала відео стрілянини у прямому ефірі. Її заарештували минулого тижня, а 31 серпня висунули обвинувачення за 3 епізодами, пов'язаними з убивствами, та 1 епізодом змови.
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Окружний прокурор округу Форсайт Джим О'Нілл пояснив, що справу вирішили розглядати на рівні штату, оскільки законодавство Північної Кароліни дозволяє судити дівчину як дорослу. У разі визнання винною їй може загрожувати довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення.
Загиблі допомогли запобігти ще більшій кількості жертв
Під час нападу у школі при мечеті перебували 140 дітей. Загиблим – 51-річному охоронцю Аміну Абдуллі, 78-річному доглядачу Мансуру Казісі та 57-річному Надіру Аваду – приписують дії, які допомогли запобігти подальшому насильству.
За даними слідства, напад здійснили 18-річний Калеб Васкес та 17-річний Кейн Кларк. Під час втечі з місця події вони вкоротили собі віку в автомобілі.
Слідчі також стверджують, що нападники планували атакувати єврейський храм та середню школу, більшість учнів якої становлять афроамериканці.
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