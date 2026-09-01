В США 17-летнюю девушку обвинили в пособничестве нападению на мечеть, где погибли 3 человека

Большое жюри присяжных в Северной Каролине предъявило 17-летней девушке обвинение в пособничестве и подстрекательстве к стрельбе в мечети в Сан-Диего 18 мая, в результате которой погибли 3 человека. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По версии следствия, Сара Линдси Сантьяго записывала нападение и распространяла видео стрельбы в прямом эфире. Ее арестовали на прошлой неделе, а 31 августа предъявили обвинения по 3 эпизодам, связанным с убийствами, и 1 эпизоду сговора.

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Окружной прокурор округа Форсайт Джим О'Нилл объяснил, что дело решили рассматривать на уровне штата, поскольку законодательство Северной Каролины позволяет судить девушку как взрослую. В случае признания виновной ей может грозить пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.

Погибшие помогли предотвратить еще большее число жертв

Во время нападения в школе при мечети находились 140 детей. Погибшим — 51-летнему охраннику Амину Абдулле, 78-летнему смотрителю Мансуру Казиси и 57-летнему Надиру Аваду — приписывают действия, которые помогли предотвратить дальнейшее насилие.

По данным следствия, нападение совершили 18-летний Калеб Васкес и 17-летний Кейн Кларк. Во время бегства с места происшествия они покончили с собой в автомобиле.

Следователи также утверждают, что нападавшие планировали атаковать еврейский храм и среднюю школу, большинство учеников которой составляют афроамериканцы.

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