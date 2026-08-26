Мужчина в Монтане убил восьмерых родственников, среди них четверых детей, во время семейного ужина — AP

В Биллингсе, штат Монтана, мужчина открыл огонь по родственникам во время воскресного семейного ужина. Погибли восемь человек, среди них четверо детей. После стрельбы дом загорелся. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

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По данным полиции, правоохранители прибыли к дому вечером 23 августа и услышали выстрелы с его задней стороны. Вскоре дом полностью охватило пламя. Подозреваемый также погиб от огнестрельного ранения, которое, по предварительным данным, нанёс себе сам.

По словам члена семьи Брэда Айрленда, стрелком был 44-летний Алан Смит. Он годами жил с родителями, но несколько недель назад они попросили его съехать. В воскресенье Смит вернулся в дом, где семья собралась на ужин.

Погибли четыре поколения семьи

Среди жертв были бывшая жена Айрленда Меган Гекьер, их 13-летний сын Оуэн и 7-летняя дочь Хлоя. Также погибли 15-летний Лендон и 12-летняя Шарлотта — дети нынешнего мужа Гекьер.

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По словам соседки Дженнифер Мерсер, жертвы представляли четыре поколения одной семьи — от женщины в возрасте более 90 лет до семилетней девочки. Шарлотта успела позвонить в службу 911 и пыталась спасти других.

После стрельбы Смит поджёг дом и попытался скрыться, но позже столкнулся с правоохранителями. Следователи сообщили семье, что мужчина застрелился.

Родственники рассказали, что Смит много времени проводил один в своей комнате за компьютером, не имел стабильной работы и мог вести себя агрессивно на словах. В то же время правоохранители не обнаружили данных о его предыдущих арестах или уголовных обвинениях.

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