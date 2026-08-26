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The New York Times

Чоловік у Монтані вбив вісьмох родичів, серед них чотирьох дітей, під час сімейної вечері – AP

Київ • УНН

 • 108 перегляди

У Біллінгсі чоловік застрелив вісьмох родичів, серед них чотирьох дітей, і підпалив будинок. Підозрюваний загинув, імовірно, від самогубства.

Чоловік у Монтані вбив вісьмох родичів, серед них чотирьох дітей, під час сімейної вечері – AP

У Біллінгсі, штат Монтана, чоловік відкрив вогонь по родичах під час недільної сімейної вечері. Загинули восьмеро людей, серед них четверо дітей. Після стрілянини будинок загорівся. Про це пише УНН із посиланням на Associated Press.

Деталі

За даними поліції, правоохоронці прибули до будинку ввечері 23 серпня та почули постріли з його задньої частини. Згодом будинок повністю охопило полум'я. Підозрюваний також загинув від вогнепального поранення, яке, за попередніми даними, завдав собі сам.

За словами члена родини Бреда Айрленда, стрільцем був 44-річний Алан Сміт. Він роками жив із батьками, але кілька тижнів тому вони попросили його переїхати. У неділю Сміт повернувся до будинку, де родина зібралася на вечерю.

Загинули чотири покоління родини

Серед жертв були колишня дружина Айрленда Меган Гек'єр, їхні 13-річний син Оуен та 7-річна донька Хлоя. Також загинули 15-річний Лендон та 12-річна Шарлотта – діти нинішнього чоловіка Гек'єр.

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За словами сусідки Дженніфер Мерсер, жертви представляли чотири покоління однієї родини – від жінки віком понад 90 років до семирічної дівчинки. Шарлотта встигла зателефонувати на 911 і намагалася врятувати інших.

Після стрілянини Сміт підпалив будинок і спробував втекти, але згодом зіткнувся з правоохоронцями. Слідчі повідомили родині, що чоловік застрелився.

Родичі розповіли, що Сміт багато часу проводив сам у своїй кімнаті за комп'ютером, не мав стабільної роботи та міг поводитися агресивно словесно. Водночас даних про його попередні арешти чи кримінальні звинувачення правоохоронці не виявили.

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Степан Гафтко

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