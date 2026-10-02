США планують збільшити кількість безпілотних "каное" для охорони кордонів - до чого тут досвід України

Пентагон може розширити використання автономних катерів спостереження на річці Ріо-Гранде та в Мексиканській затоці після того, як ці судна (розміром із каное) допомогли владі виявляти й запобігати випадкам незаконного перетину кордону та контрабанди наркотиків у межах пілотної програми, що стартувала в січні. Про це повідомив представник уряду США, передає УНН із посиланням на Reuters.

Видання зазначає, що ці безпілотні надводні апарати, створені стартапом Seasats із Сан-Дієго, патрулюють річку протягом тривалого часу без екіпажу. Вони є частиною ширшої ініціативи військових і правоохоронних органів щодо використання відносно недорогих автономних систем для завдань спостереження та забезпечення безпеки.

Використання цих апаратів на кордоні також демонструє, як нове покоління оборонних стартапів, що залучають венчурний капітал, отримує можливість перехопити замовлення, які раніше виконували переважно традиційні підрядники. Пентагон шукає швидші й дешевші способи впровадження новітніх технологій, здатних працювати цілодобово.

Представники оборонного відомства розглядають можливість ширшого застосування цих катерів, що живляться від сонячних панелей, для моніторингу віддалених ділянок Ріо-Гранде. Окрім Seasats, подібні морські дрони постачають компанії Saronic, Saildrone та Splash.

Військові посадовці планують збільшити кількість роботизованих суден (наразі випробовується група з 10 одиниць) ще на 50 апаратів. Це має зменшити навантаження на катери Берегової охорони та пілотовану авіацію, що патрулюють кордон із Мексикою в межах заходів адміністрації президента Дональда Трампа з боротьби проти нелегальної імміграції.

Морські дрони — це "економічно ефективні рішення для перехоплення порушників і забезпечення присутності в районах, куди зараз переміщуються наркоторговці", — зазначив М. Рузвельт Дітлевсон, помічник міністра оборони з питань внутрішньої оборони та безпеки в регіоні Північної та Південної Америки.

Останніми роками малі дрони та інші безпілотні платформи набули широкого поширення в армії США після того, як вони неодноразово довели свою ефективність під час війни в Україні.

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За даними ЗМІ, Lightfish — автономне судно з низьким профілем від компанії Seasats — має довжину близько 3,3 метра (11 футів) і вагу 154 кг (340 фунтів). Його вартість становить приблизно 240 000 доларів, а запуск можна здійснювати зі спуску для човнів або з кузова пікапа. Цей дрон здатен працювати місяцями навіть у складних морських умовах. Ці судна оснащені різними датчиками — зокрема оптико-електронними, інфрачервоними та гідроакустичними (сонарами), — які передають дані відстеження в реальному часі безпосередньо до військових програмних мереж (як-от Maven Smart System від Palantir Technologies та платформа Fortress від Anduril Industries), сповіщаючи підрозділи Митно-прикордонної служби та Берегової охорони.

У Пентагоні повідомили, що в середньому за місяць дрони Lightfish допомагають виявити 452 випадки порушення, здійснити 350 затримань і забезпечити 100 випадків розвороту (коли група людей відмовляється від спроби перетину кордону, усвідомивши, що їх виявили).

"Вони бачать, що судно чекає на них, і розуміють, що їх фактично викрито", — зазначив Дітлевсон.

Компанія-виробник дронів привернула увагу світової спільноти в липні, коли агентство Reuters повідомило, що комерційне судно Lightfish, яке діяло у виключній економічній зоні Філіппін, підійшло досить близько до есмінця ВМС Народно-визвольної армії Китаю, оснащеного керованими ракетами. Це дозволило зняти детальне відео з близької відстані й продемонструвати, як недорогі автономні апарати можуть вести спостереження за військовими об'єктами вартістю в мільярди доларів.

За словами Дітлевсона, у разі подальшого успіху кількість замовлень на судна Lightfish може зрости на 50 одиниць; також розглядається можливість їх використання в Мексиканській затоці для створення радіолокаційного бар'єру між Техасом і Кі-Вест. Водночас він зазначив, що розширення сфери застосування відбуватиметься поступово, паралельно з випробуванням різних технологій.

"Ми не прив’язані до конкретного виробника. Нам потрібна найкраща технологія", — зазначив він в інтерв’ю агентству Reuters.

Генеральний директор компанії Seasats Майк Фланіган заявив, що безекіпажні системи забезпечують постійний моніторинг, з яким не можуть зрівнятися традиційні засоби, що потребують великої кількості пального.

"Літак чи корабель можуть швидко долати величезні відстані, але якщо ви захочете, скажімо, утримувати Boeing 737 над певною ділянкою океану протягом цілого дня, це просто неможливо, — пояснив Фланіган. — Наше судно не охоплює таку велику територію за короткий час, проте може перебувати в заданому районі місяцями, що є ключовою перевагою для завдань із забезпечення безпеки та моніторингу".

Оскільки посилення прикордонного контролю та цілеспрямовані військові операції перекрили низку маршрутів контрабанди наркотиків, картелі дедалі частіше переносять свою діяльність у прибережні води та райони поблизу узбережжя. Розширення використання цих безпілотних суден у Мексиканській затоці передує їхнім випробуванням у складніших умовах Тихого океану, поблизу Сан-Дієго.