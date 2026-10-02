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США планируют увеличить количество беспилотных «каноэ» для охраны границ — при чём здесь опыт Украины

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Автономные катера Lightfish помогают выявлять нарушителей и контрабанду на Рио-Гранде. Пентагон рассматривает их применение в заливе.

США планируют увеличить количество беспилотных «каноэ» для охраны границ — при чём здесь опыт Украины

Пентагон может расширить использование автономных катеров наблюдения на реке Рио-Гранде и в Мексиканском заливе после того, как эти суда (размером с каноэ) помогли властям выявлять и предотвращать случаи незаконного пересечения границы и контрабанды наркотиков в рамках пилотной программы, стартовавшей в январе. Об этом сообщил представитель правительства США, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что эти беспилотные надводные аппараты, созданные стартапом Seasats из Сан-Диего, патрулируют реку в течение длительного времени без экипажа. Они являются частью более широкой инициативы военных и правоохранительных органов по использованию относительно недорогих автономных систем для задач наблюдения и обеспечения безопасности.

Использование этих аппаратов на границе также демонстрирует, как новое поколение оборонных стартапов, привлекающих венчурный капитал, получает возможность перехватить заказы, которые ранее выполнялись преимущественно традиционными подрядчиками. Пентагон ищет более быстрые и дешевые способы внедрения новейших технологий, способных работать круглосуточно.

Представители оборонного ведомства рассматривают возможность более широкого применения этих катеров, питающихся от солнечных панелей, для мониторинга удаленных участков Рио-Гранде. Помимо Seasats, подобные морские дроны поставляют компании Saronic, Saildrone и Splash.

Военные должностные лица планируют увеличить количество роботизированных судов (в настоящее время испытывается группа из 10 единиц) еще на 50 аппаратов. Это должно снизить нагрузку на катера Береговой охраны и пилотируемую авиацию, патрулирующие границу с Мексикой в рамках мер администрации президента Дональда Трампа по борьбе с нелегальной иммиграцией.

Морские дроны — это «экономически эффективные решения для перехвата нарушителей и обеспечения присутствия в районах, куда сейчас перемещаются наркоторговцы», — отметил М. Рузвельт Дитлевсон, помощник министра обороны по вопросам внутренней обороны и безопасности в регионе Северной и Южной Америки.

В последние годы малые дроны и другие беспилотные платформы получили широкое распространение в армии США после того, как неоднократно доказали свою эффективность во время войны в Украине.

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По данным СМИ, Lightfish — автономное судно с низким профилем от компании Seasats — имеет длину около 3,3 метра (11 футов) и вес 154 кг (340 фунтов). Его стоимость составляет примерно 240 000 долларов, а запуск можно осуществлять со спуска для лодок или из кузова пикапа. Этот дрон способен работать месяцами даже в сложных морских условиях. Эти суда оснащены различными датчиками — в частности оптико-электронными, инфракрасными и гидроакустическими (сонарами), — которые передают данные отслеживания в реальном времени непосредственно в военные программные сети (такие как Maven Smart System от Palantir Technologies и платформа Fortress от Anduril Industries), оповещая подразделения Таможенно-пограничной службы и Береговой охраны.

В Пентагоне сообщили, что в среднем за месяц дроны Lightfish помогают выявить 452 случая нарушения, провести 350 задержаний и обеспечить 100 случаев разворота (когда группа людей отказывается от попытки пересечения границы, осознав, что их обнаружили).

«Они видят, что судно ждет их, и понимают, что фактически разоблачены», — отметил Дитлевсон.

Компания — производитель дронов привлекла внимание мирового сообщества в июле, когда агентство Reuters сообщило, что коммерческое судно Lightfish, действовавшее в исключительной экономической зоне Филиппин, подошло достаточно близко к эсминцу ВМС Народно-освободительной армии Китая, оснащенному управляемыми ракетами. Это позволило снять детальное видео с близкого расстояния и продемонстрировать, как недорогие автономные аппараты могут вести наблюдение за военными объектами стоимостью в миллиарды долларов.

По словам Дитлевсона, в случае дальнейшего успеха количество заказов на суда Lightfish может вырасти на 50 единиц; также рассматривается возможность их использования в Мексиканском заливе для создания радиолокационного барьера между Техасом и Ки-Уэстом. В то же время он отметил, что расширение сферы применения будет происходить постепенно, параллельно с испытанием различных технологий.

"Мы не привязаны к конкретному производителю. Нам нужна лучшая технология", — отметил он в интервью агентству Reuters.

Генеральный директор компании Seasats Майк Флэниган заявил, что безэкипажные системы обеспечивают постоянный мониторинг, с которым не могут сравниться традиционные средства, требующие большого количества топлива.

"Самолёт или корабль могут быстро преодолевать огромные расстояния, но если вы захотите, скажем, удерживать Boeing 737 над определённым участком океана в течение целого дня, это просто невозможно, — объяснил Флэниган. — Наше судно не охватывает такую большую территорию за короткое время, однако может находиться в заданном районе месяцами, что является ключевым преимуществом для задач обеспечения безопасности и мониторинга".

Поскольку усиление пограничного контроля и целенаправленные военные операции перекрыли ряд маршрутов контрабанды наркотиков, картели всё чаще переносят свою деятельность в прибрежные воды и районы вблизи побережья. Расширение использования этих беспилотных судов в Мексиканском заливе предшествует их испытаниям в более сложных условиях Тихого океана, вблизи Сан-Диего.

Антонина Туманова

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