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мощное землетрясение на камчатке: угроза цунами охватила сразу несколько стран, детали

Киев • УНН

 • 738 просмотра

Землетрясение магнитудой 8,8 балла произошло на камчатке, вызвав угрозу цунами. Оно ощущалось в Японии, США, Канаде и Южной Америке, частично затоплен порт северо-курильска.

мощное землетрясение на камчатке: угроза цунами охватила сразу несколько стран, детали

В россии на полуострове камчатка произошло землетрясение магнитудой 8,8 балла, которое вызвало угрозу цунами. Его почувствовали также в соседней Японии, а также в американских штатах Аляска, Гавайи, на побережье Канады и стран Южной Америки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Данное землетрясение является шестым по силе из всех, когда-либо регистрировавшихся, и сильнейшим с 2011 года, когда землетрясение магнитудой 9,0 баллов накрыло северо-восток Японии, вызвав разрушительное цунами и катастрофу на АЭС "Фукусима".

Как сообщает Reuters, береговая охрана штата Гавайи приказала кораблям покинуть гавани из-за опасности приближения цунами.

В результате стихийного бедствия частично был затоплен порт в городе северо-курильск. Губернатор камчатки владимир солодов заявил, что сегодняшнее землетрясение было "серьезным и сильнейшим за последние десятилетия".

Напомним

Ранее УНН сообщал, что магнитуда землетрясения на камчатке составила 7,5 баллов. Землетрясение произошло в Тихом океане у камчатки в 11:24 по местному времени с эпицентром в 161 км к востоку от петропавловска-камчатского на глубине 32 км.

Также УНН сообщал, что 29 июля в Черновицкой области Украины произошло едва ощутимое землетрясение магнитудой 2,3 балла.

Евгений Устименко

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