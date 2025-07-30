Цунами достигло Калифорнии: на севере штата объявлено штормовое предупреждение, побережье эвакуируют

$41.790.01
48.220.47
ukenru
09:53 • 1100 просмотра
Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты
06:09 • 15566 просмотра
Глава АРМА Дума написала заявление об увольнении
29 июля, 20:14 • 41546 просмотра
рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых
29 июля, 19:02 • 50629 просмотра
Угрозы для населения нет: в МВД заверили, что уровень радиации в Запорожье находится в пределах нормы
29 июля, 17:22 • 53397 просмотра
В Украине расширят программу "Контракт 18-24" для привлечения мотивированных людей к работе с дронами - Зеленский
Эксклюзив
29 июля, 14:15 • 54493 просмотра
9,5 миллиона и законодательное сопровождение: что связывает Кузьминых с фармгигантом "Дарница"?Photo
Эксклюзив
29 июля, 12:17 • 69063 просмотра
Малые фармпроизводители против запрета маркетинга: нет шансов на конкуренцию
Эксклюзив
29 июля, 11:49 • 162376 просмотра
Первичный рынок против вторичного: как изменился рынок недвижимости в Украине в 2025 годуPhoto
29 июля, 09:21 • 58213 просмотра
Монеты в 10 копеек могут убрать из обращения: НБУ объяснил деталиPhoto
Эксклюзив
29 июля, 08:00 • 76143 просмотра
После подрыва россиянами Каховской ГЭС в Украине возобновились условия для нашествия саранчи - эколог
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
96%
744мм
Популярные новости
«Будет угрожать Великобритании завтра»: Нетаньяху отреагировал на заявление Стармера о признании Палестины30 июля, 00:34 • 28253 просмотра
"Правильно" любить Россию: оккупанты отправили школьников Донетчины в филиал "Артека" на Запорожье - ЦНС30 июля, 01:05 • 32150 просмотра
В РФ на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов: объявлена угроза цунамиVideo30 июля, 01:37 • 29526 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ07:04 • 14987 просмотра
Авиация без поддержки не взлетает: мировые примеры и урок для Украины08:11 • 37136 просмотра
публикации
Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты09:53 • 1032 просмотра
Авиация без поддержки не взлетает: мировые примеры и урок для Украины08:11 • 37331 просмотра
Посевной календарь на август: когда лучше всего сажатьPhoto29 июля, 12:38 • 128995 просмотра
Первичный рынок против вторичного: как изменился рынок недвижимости в Украине в 2025 годуPhoto
Эксклюзив
29 июля, 11:49 • 162354 просмотра
Магнитные бури в августе 2025: когда ожидать и как подготовиться29 июля, 06:30 • 205953 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Руслан Кравченко
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Черкасская область
Днепропетровская область
Аляска
Реклама
УНН Lite
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ07:04 • 15087 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 149183 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотретьVideo27 июля, 14:42 • 200491 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 134617 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-ConVideo26 июля, 12:13 • 128189 просмотра
Актуальное
YouTube
Signal
Нью-Йорк Таймс
Фокс Ньюс
ТикТок

Цунами достигло Калифорнии: на севере штата объявлено штормовое предупреждение, побережье эвакуируют

Киев • УНН

 • 2224 просмотра

США объявили наивысший уровень предупреждения о цунами для северного побережья Калифорнии после мощного землетрясения у камчатки. Ожидаются волны до 1,4 метра, жителей призывают к немедленной эвакуации.

Цунами достигло Калифорнии: на севере штата объявлено штормовое предупреждение, побережье эвакуируют

Из-за мощного землетрясения у камчатки в США объявили наивысший уровень предупреждения о цунами для северного побережья Калифорнии. Волны могут достигать 1,4 метра, жителей побережья призывают немедленно эвакуироваться. Об этом пишет УНН со ссылкой на LaTimes.

Детали

Официальные лица США выпустили строгое "предупреждение" для округов Гумбольдт и Дель-Норте. Наибольшие потенциальные разрушения прогнозируются в Кресент-Сити. Остальная часть побережья Калифорнии также остается под угрозой цунами, а это означает, что ожидаются опасные волны, и людям следует держаться подальше от пляжей.

Если цунами произойдет в Калифорнии, оно ударит по северному побережью в 23:50 и к 1:00 достигнет района Лос-Анджелеса. Воздействие в Лос-Анджелесе будет гораздо меньшим, с волнами менее 30 см

- сообщило издание, ссылаясь на данные Центра предупреждения о цунами США.

Также издание указывает, что "цунами в Кресент-Сити может длиться до 30 часов, где прогнозируются волны высотой до 1,4 метра".

В результате разрушительного цунами 2011 года, вызванного землетрясением магнитудой 9,1 у восточного побережья Японии, гавань Кресент-Сити уже была разрушена, а один человек погиб.

Среди других зон риска сейчас – Порт-Сан-Луис в округе Сан-Луис-Обиспо, где высота потенциальных волн может достигать от 2 до 3,7 футов. На остальном побережье Калифорнии ожидают менее мощные волны – примерно до 1,3 фута.

Где находятся зоны риска цунами в Калифорнии

Зоны риска цунами могут охватывать не только побережье, но и прибрежные районы заливов и рек. По данным Центра предупреждения о цунами США, "угроза распространяется на западное побережье США, включая Вашингтон, Орегон, Аляску и часть Британской Колумбии".

Центр сначала объявил более низкий уровень угрозы, но к вечеру предупреждение повысили. Ожидаемое время достижения волн побережья США: Форт-Брэгг - 23:50, Кресент-Сити - 23:55, Монтерей - 00:15, Сан-Франциско - 00:40, гавань Лос-Анджелеса - 01:05, Ньюпорт-Бич - 01:10, Оушенсайд и Ла-Хойя - 01:15.

Первая волна цунами может быть не самой большой

Чиновники предупредили, что "первая волна цунами может быть не самой большой".

Например, во время разрушительного цунами 1964 года, обрушившегося на Кресент-Сити, люди почувствовали ложное чувство безопасности после серии меньших волн, и некоторые вернулись, чтобы начать уборку, когда наступила четвертая волна высотой 6,4 метра.

Она разрушила город, смыв 29 городских кварталов и убив по меньшей мере 11 человек.

Официальные лица также предупреждают, что волны цунами, которые кажутся относительно малыми – например, 15 сантиметров высотой – могут быть разрушительными.

Нужно всего шесть дюймов быстрой воды, чтобы сбить взрослого человека, и два фута быстрой воды, чтобы снести большинство транспортных средств.

Сильные течения могут травмировать и утопить людей в воде или вблизи нее, а также повредить и разрушить лодки и инфраструктуру в гаванях – говорится в Национальной программе смягчения последствий цунами.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что она поддерживает связь с руководством прибрежных районов и портом Лос-Анджелеса относительно подготовки к ночи и призвала жителей подписаться на рассылку экстренных оповещений на NotifyLA.org.

Чиновники Сан-Франциско заявили, что они "работают вместе, чтобы оценить необходимость эвакуации прибрежных районов, и как можно скорее пришлют дополнительные оповещения".

Напомним

Ранее УНН писал, что в россии на полуострове камчатка произошло землетрясение магнитудой 8,8 баллов, которое вызвало угрозу цунами. Его почувствовали также в соседней Японии, а также в американских штатах Аляска, Гавайи, на побережье Канады и стран Южной Америки.

Алена Уткина

Новости Мира
Аляска
Орегон
Калифорния
Канада
Сан-Франциско
Япония
Соединённые Штаты
Лос-Анджелес