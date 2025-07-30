Цунами достигло Калифорнии: на севере штата объявлено штормовое предупреждение, побережье эвакуируют

Из-за мощного землетрясения у камчатки в США объявили наивысший уровень предупреждения о цунами для северного побережья Калифорнии. Волны могут достигать 1,4 метра, жителей побережья призывают немедленно эвакуироваться. Об этом пишет УНН со ссылкой на LaTimes.

Детали

Официальные лица США выпустили строгое "предупреждение" для округов Гумбольдт и Дель-Норте. Наибольшие потенциальные разрушения прогнозируются в Кресент-Сити. Остальная часть побережья Калифорнии также остается под угрозой цунами, а это означает, что ожидаются опасные волны, и людям следует держаться подальше от пляжей.

Если цунами произойдет в Калифорнии, оно ударит по северному побережью в 23:50 и к 1:00 достигнет района Лос-Анджелеса. Воздействие в Лос-Анджелесе будет гораздо меньшим, с волнами менее 30 см - сообщило издание, ссылаясь на данные Центра предупреждения о цунами США.

Также издание указывает, что "цунами в Кресент-Сити может длиться до 30 часов, где прогнозируются волны высотой до 1,4 метра".

В результате разрушительного цунами 2011 года, вызванного землетрясением магнитудой 9,1 у восточного побережья Японии, гавань Кресент-Сити уже была разрушена, а один человек погиб.

Среди других зон риска сейчас – Порт-Сан-Луис в округе Сан-Луис-Обиспо, где высота потенциальных волн может достигать от 2 до 3,7 футов. На остальном побережье Калифорнии ожидают менее мощные волны – примерно до 1,3 фута.

Где находятся зоны риска цунами в Калифорнии

Зоны риска цунами могут охватывать не только побережье, но и прибрежные районы заливов и рек. По данным Центра предупреждения о цунами США, "угроза распространяется на западное побережье США, включая Вашингтон, Орегон, Аляску и часть Британской Колумбии".

Центр сначала объявил более низкий уровень угрозы, но к вечеру предупреждение повысили. Ожидаемое время достижения волн побережья США: Форт-Брэгг - 23:50, Кресент-Сити - 23:55, Монтерей - 00:15, Сан-Франциско - 00:40, гавань Лос-Анджелеса - 01:05, Ньюпорт-Бич - 01:10, Оушенсайд и Ла-Хойя - 01:15.

Первая волна цунами может быть не самой большой

Чиновники предупредили, что "первая волна цунами может быть не самой большой".

Например, во время разрушительного цунами 1964 года, обрушившегося на Кресент-Сити, люди почувствовали ложное чувство безопасности после серии меньших волн, и некоторые вернулись, чтобы начать уборку, когда наступила четвертая волна высотой 6,4 метра.

Она разрушила город, смыв 29 городских кварталов и убив по меньшей мере 11 человек.

Официальные лица также предупреждают, что волны цунами, которые кажутся относительно малыми – например, 15 сантиметров высотой – могут быть разрушительными.

Нужно всего шесть дюймов быстрой воды, чтобы сбить взрослого человека, и два фута быстрой воды, чтобы снести большинство транспортных средств.

Сильные течения могут травмировать и утопить людей в воде или вблизи нее, а также повредить и разрушить лодки и инфраструктуру в гаванях – говорится в Национальной программе смягчения последствий цунами.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что она поддерживает связь с руководством прибрежных районов и портом Лос-Анджелеса относительно подготовки к ночи и призвала жителей подписаться на рассылку экстренных оповещений на NotifyLA.org.

Чиновники Сан-Франциско заявили, что они "работают вместе, чтобы оценить необходимость эвакуации прибрежных районов, и как можно скорее пришлют дополнительные оповещения".

Напомним

Ранее УНН писал, что в россии на полуострове камчатка произошло землетрясение магнитудой 8,8 баллов, которое вызвало угрозу цунами. Его почувствовали также в соседней Японии, а также в американских штатах Аляска, Гавайи, на побережье Канады и стран Южной Америки.