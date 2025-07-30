Киты выбросились на берег в Японии: последствия мощного землетрясения у камчатки
Киев • УНН
Ученые объясняют, что это может быть вызвано дезориентацией морских млекопитающих из-за резких изменений течений и уровня воды.
Четыре кита оказались на побережье города Татеяма в Японии после землетрясения магнитудой 8,7 у полуострова камчатка. Ученые объясняют, что это может быть вызвано дезориентацией морских млекопитающих из-за резких изменений течений и уровня воды, пишет УНН со ссылкой на Mirror.
Детали
В сети появились кадры, на которых видно, как четыре кита выбросило на берег в городе Татеяма в Японии после одного из крупнейших землетрясений вблизи камчатки. Первые волны цунами достигли города Хоккайдо в 10:40 утра по местному времени.
Запись транслировалась в прямом эфире. Ученые объясняют, что киты могут оказываться на берегу во время цунами "из-за быстрых и резких изменений уровня воды и течений вблизи побережья".
Дополнение
Это шестое по величине землетрясение в истории, волны цунами уже поразили часть Курильских островов россии, северный остров Японии Хоккайдо и Гавайи.
Ранее УНН писал, что в США объявили наивысший уровень предупреждения о цунами для северного побережья Калифорнии после мощного землетрясения у камчатки. Ожидаются волны до 1,4 метра, жителей призывают к немедленной эвакуации.