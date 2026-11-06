Более 40 черных дельфинов выбросились на берег и погибли в Новой Зеландии

Фото: rnz.co.nz

Более 40 гринд из семейства дельфиновых, которых часто называют "чёрными дельфинами", погибли после массового выбрасывания на берег на удалённом восточном побережье Новой Зеландии, несмотря на спасательные усилия волонтёров и сотрудников службы охраны природы. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили представители службы охраны природы, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Подробности

Департамент охраны природы (DOC) сообщил, что 43 особи погибли во время массового выбрасывания на мель вдоль побережья Нгави на юго-восточной оконечности Северного острова.

О гриндах сообщили в Департамент охраны природы сразу после 8 утра в четверг, после чего сотрудники службы охраны природы, маорийское племя иви и волонтёры попытались их спасти. Однако "считается, что ни одна из этих гринд не выжила", сказала Ариана Хавира, исполняющая обязанности руководителя операций DOC в Вайрарапе.

После того как гринд впервые заметили в ловушке среди скал, спасатели попытались вытянуть в воду некоторых выживших животных, но в большинстве случаев им это не удалось.

Спасательные усилия по спасению гринд осложнялись удалённым расположением, сильным прибоем и острыми камнями в приливно-отливной зоне, сообщила группа Project Jonah, участвовавшая в спасательных операциях.

"Когда гринд обнаружили, примерно 40–50 гринд оказались на мели вдоль нескольких километров побережья, — сообщила Project Jonah в своём посте в Facebook в пятницу. — Многие из них уже умерли до того, как их нашли, и, к сожалению, гринды, которых нашли живыми, умерли в течение дня".

Департамент охраны природы сотрудничает с маорийским племенем иви, чтобы организовать захоронение животных, сказала Хавира. Маори считают их таонгой — священным сокровищем.

Случаи выбрасывания животных на берег довольно распространены в Новой Зеландии, и, по данным DOC, с 1840 года было зарегистрировано более 5000 случаев выбрасывания китов и дельфинов на берег.

Гринды относятся к семейству дельфиновых и могут вырастать до семи метров в длину и весить до 3 тонн. Этот вид часто выбрасывается на берег, хотя его поведение всё ещё не до конца изучено, сказала Хавира.

"Хотя выбрасывание на берег в этой части побережья — редкость, нет никаких признаков того, что случаи выбрасывания на берег становятся более частыми или серьёзными", — сказала она.

Киты выбросились на берег в Японии: последствия мощного землетрясения у камчатки