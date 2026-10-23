Украинец Тутеров забил дебютный гол за "Сандерленд" в Лиге Европы — как сыграли другие украинцы в еврокубках

Украинский нападающий Тимур Тутеров забил свой первый гол за основную команду английского «Сандерленда» в матче третьего тура Лиги Европы против польского «Леха». Также 22 октября в еврокубках отличился защитник Александр Романчук, который помог румынской «Университате» одержать победу. Об этом пишет УНН.

Детали

21-летний Тутеров открыл счет уже на 2-й минуте выездного поединка в Познани. После ошибки защитника «Леха» Нильсон Ангуло перехватил мяч и навесил в штрафную площадь, где украинский форвард ударом головой отправил его в ворота — 0:1.

Для Тутерова это был четвертый матч за основную команду «Сандерленда» и первое результативное действие. Однако английский клуб не удержал преимущество. На 70-й минуте Бенгтссон сравнял счет, и встреча завершилась вничью — 1:1.

Как сыграли другие украинцы в Лиге Европы и Лиге конференций

Во втором туре Лиги конференций украинский защитник Александр Романчук вышел в стартовом составе румынской «Университаты» Крайова, которая победила андоррский «Интер Эскальдес» со счетом 3:1.

Романчук имел возможность забить, однако результативными действиями не отметился и получил желтую карточку. Благодаря победе его команда закрепилась среди восьми лучших в турнирной таблице.

Среди других украинских футболистов, выступающих за зарубежные клубы, в вечерней программе Лиги Европы также были представители «Бенфики» Анатолий Трубин и Георгий Судаков, а также нападающий «Олимпиакоса» Роман Еремчук.

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