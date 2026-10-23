Украинец Тутеров забил дебютный гол за "Сандерленд" в Лиге Европы — как сыграли другие украинцы в еврокубках

$45.030.0550.560.03
ukenru
22:17 • 980 просмотра
Украинские военные прошли более 15 км под землёй и вышли в тыл россиян на Купянском направлении — детали операции
21:38 • 3842 просмотра
Украина вместе с Nokia и ICEYE будет работать над созданием собственной системы спутниковой связи
20:55 • 6962 просмотра
Трамп подтвердил, что Маск восстановил для Украины связь StarlinkVideo
20:28 • 6890 просмотра
Украина просит партнеров передать ракеты для Patriot из собственных запасов в обмен на будущие поставки — Хмара
19:49 • 9216 просмотра
Украинские военные ликвидировали на Покровском направлении десятки оккупантов — Генштаб
19:12 • 10769 просмотра
Украину 23 октября накроют облака и дожди — синоптики рассказали, ждать ли похолодания
18:29 • 12207 просмотра
Украину может накрыть вторая волна миграции после войны: демограф объяснила, кто будет уезжать и почему
18:15 • 16466 просмотра
За сбор дров в лесу украинцам грозит штраф до 1530 грн: что запрещено и как законно заготовить древесину
18:02 • 10455 просмотра
Ограничение скорости Starlink для Украины, вероятно, отменили - журналист
22 октября, 16:26 • 16646 просмотра
В Украине снова заметили российского "Филина" — "Флеш" объяснил, почему рф делает ставку на дешёвые крылатые ракеты
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1м/с
96%
755мм
Популярные новости
Больше двигается и строит полные предложения — как Криста Пайк восстанавливается после неудачной казни22 октября, 13:00 • 22350 просмотра
Украинцы определили "знаковые издания Независимости" — какая книга заняла первое место, а какая завоевала приз читательских симпатий22 октября, 13:22 • 26087 просмотра
Россия усилила атаки кассетными баллистическими ракетами и продолжает уничтожать энергетику Украины — Зеленский22 октября, 13:44 • 12074 просмотра
Звезда бондианы Джуди Денч рассказала, что больше не может играть - в чем причина22 октября, 13:48 • 15319 просмотра
"Никаких пакостей" — СМИ показали самые сексуальные образы Ким Кардашьян на ХэллоуинPhoto22 октября, 14:23 • 11244 просмотра
публикации
За сбор дров в лесу украинцам грозит штраф до 1530 грн: что запрещено и как законно заготовить древесину18:15 • 16469 просмотра
Топ-9 фильмов ужасов, которые стоит посмотреть на ХэллоуинPhoto22 октября, 15:37 • 26032 просмотра
Кортизол: действительно ли можно снизить уровень гормона стресса с помощью продуктов
Эксклюзив
22 октября, 14:35 • 23697 просмотра
Украинцы определили "знаковые издания Независимости" — какая книга заняла первое место, а какая завоевала приз читательских симпатий22 октября, 13:22 • 26116 просмотра
Украина будет получать оружие через новый механизм НАТО — в Минобороны рассказали об особенностях и преимуществах22 октября, 12:28 • 32740 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Марко Рубио
Сундар Пичаи
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Вашингтон
Великобритания
Реклама
УНН Lite
О жизни Эми Уайнхаус создадут мюзикл в Лондоне — к проекту присоединился отец певицы22:06 • 394 просмотра
Трамп попросил Google переименовать Атлантический океан в «Океан Трампа», но получил отказ21:06 • 1922 просмотра
Украинец Тутеров забил дебютный гол за "Сандерленд" в Лиге Европы — как сыграли другие украинцы в еврокубкахVideo21:00 • 1764 просмотра
Умер звездный актер, сыгравший в фильмах "Лучший стрелок" и "Чужой"Video19:26 • 4826 просмотра
Prada демонстрирует устойчивость на рынке предметов роскоши — как экстремальное лето повлияло на посещаемость магазинов17:01 • 9704 просмотра
Актуальное
Старлинк
Фильм
Отопление
Техника
Хранитель

Украинец Тутеров забил дебютный гол за "Сандерленд" в Лиге Европы — как сыграли другие украинцы в еврокубках

Киев • УНН

 • 1764 просмотра

Тимур Тутеров забил дебютный гол за «Сандерленд» в матче с «Лехом», завершившемся вничью 1:1. Александр Романчук помог «Университате» одержать победу.

Украинец Тутеров забил дебютный гол за "Сандерленд" в Лиге Европы — как сыграли другие украинцы в еврокубках

Украинский нападающий Тимур Тутеров забил свой первый гол за основную команду английского «Сандерленда» в матче третьего тура Лиги Европы против польского «Леха». Также 22 октября в еврокубках отличился защитник Александр Романчук, который помог румынской «Университате» одержать победу. Об этом пишет УНН.

Детали

21-летний Тутеров открыл счет уже на 2-й минуте выездного поединка в Познани. После ошибки защитника «Леха» Нильсон Ангуло перехватил мяч и навесил в штрафную площадь, где украинский форвард ударом головой отправил его в ворота — 0:1.

Для Тутерова это был четвертый матч за основную команду «Сандерленда» и первое результативное действие. Однако английский клуб не удержал преимущество. На 70-й минуте Бенгтссон сравнял счет, и встреча завершилась вничью — 1:1.

Как сыграли другие украинцы в Лиге Европы и Лиге конференций

Во втором туре Лиги конференций украинский защитник Александр Романчук вышел в стартовом составе румынской «Университаты» Крайова, которая победила андоррский «Интер Эскальдес» со счетом 3:1.

Романчук имел возможность забить, однако результативными действиями не отметился и получил желтую карточку. Благодаря победе его команда закрепилась среди восьми лучших в турнирной таблице.

Среди других украинских футболистов, выступающих за зарубежные клубы, в вечерней программе Лиги Европы также были представители «Бенфики» Анатолий Трубин и Георгий Судаков, а также нападающий «Олимпиакоса» Роман Еремчук.

"Шахтёр" потерпел первое поражение в Лиге чемпионов, "Реал" разгромил "Лейпциг": результаты матчей 21 октября22.10.26, 00:03 • 11317 просмотров

Степан Гафтко

СпортНовости МираУНН Lite
Андорра
Румыния
Польша