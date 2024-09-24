В Мінфіні пояснили, чому у 2025 році не планується підвищувати мінімальну зарплату
Київ • УНН
Міністр фінансів заявив, що Україна не може підвищити соціальні стандарти у 2025 році. Держбюджет передбачає збереження прожиткового мінімуму на рівні 2920 грн та мінімальної зарплати - 8000 грн.
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що в України немає змоги підвищувати соціальні стандарти, тому держбюджет на наступний рік не передбачає підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Про це Марченко сказав під час брифінгу, передає УНН.
Деталі
На даному етапі і це було домовлено з нашими партнерами, що в нас немає змоги підвищувати соціальні стандарти. В цьому році ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19% до 8 тис. гривень. Ми вважаємо за можливе наступний рік зберегти цей розмір на весь рік
Нагадаємо
У Державному бюджеті на 2025 рік закладено прожитковий мінімум у сумі 2920 грн, а мінімальну заробітну плату у 8000 грн, що не відрізняється від прожиткового мінімуму у 2024 році.