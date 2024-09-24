В Минфине объяснили, почему в 2025 году не планируется повышать минимальную зарплату

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что у Украины нет возможности повышать социальные стандарты, поэтому госбюджет на следующий год не предусматривает повышение прожиточного минимума и минимальной заработной платы. Об этом Марченко сказал во время брифинга, передает УНН.

Детали

На данном этапе и это было договорено с нашими партнерами, что у нас нет возможности повышать социальные стандарты. В этом году мы повысили минимальную заработную плату на 19% до 8 тыс. гривен. Мы считаем возможным следующий год сохранить этот размер на весь год - сказал Марченко.

Напомним,

В Государственном бюджете на 2025 год заложен прожиточный минимум в сумме 2920 грн, а минимальная заработная плата в 8000 грн, что не отличается от прожиточного минимума в 2024 году.