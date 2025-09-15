С 2026 года в Украине может вырасти минималка более чем на 600 гривен: Кабмин принял проект бюджета-2026

$41.280.03
48.390.12
ukenru
15:43 • 3288 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
14:18 • 10532 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
12:27 • 16003 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 20577 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 49106 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 34258 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 31539 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 35593 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 57521 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 72979 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.9м/с
43%
753мм
Популярные новости
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 22403 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 20223 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 30588 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 25580 просмотра
Убийство на фуникулере: присутствующие на суде не сдерживали слез во время речи ГенпрокурораPhoto11:55 • 10416 просмотра
публикации
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 25800 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 30799 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 49116 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 29967 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 109089 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Си Цзиньпин
Вадим Филашкин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Европа
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 20398 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 22566 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 30449 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 36695 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 86157 просмотра
Актуальное
ТикТок
Truth Social
Бильд
Нью-Йорк Таймс
Шахед-136

С 2026 года в Украине может вырасти минималка более чем на 600 гривен: Кабмин принял проект бюджета-2026

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Кабинет министров одобрил проект бюджета на 2026 год, согласно которому минимальная заработная плата составит 8647 гривен. Это на 647 гривен больше, чем в 2025 году, когда она останется на уровне 8000 гривен.

С 2026 года в Украине может вырасти минималка более чем на 600 гривен: Кабмин принял проект бюджета-2026

Кабинет министров одобрил проект бюджета на 2026 год, согласно которому планируется установить минимальную заработную плату в размере 8647 гривен, что на 647 гривен больше, чем в 2025 году. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Подробности

Минимальная заработная плата с 1 января 2026 года планируется 8647 гривен

 - сообщил Железняк.

Дополнение

Минимальная зарплата в 2025 году остается на уровне 8000 грн, но повышение налогов на доходы физических лиц и военного сбора приведет к уменьшению суммы, которая будет поступать "на руки".

Минимальная зарплата - это показатель, лежащий в основе многих начислений, ставок и налогов. Размер минимальной зарплаты используют для расчета предельного размера суточных при командировке по Украине, компенсаций за вред здоровью, расчета оплаты дополнительных выходных дней, суммы больничных и декретных и т.д.

Павел Башинский

ОбществоЭкономикаПолитика
Ярослав Железняк