С 2026 года в Украине может вырасти минималка более чем на 600 гривен: Кабмин принял проект бюджета-2026
Киев • УНН
Кабинет министров одобрил проект бюджета на 2026 год, согласно которому минимальная заработная плата составит 8647 гривен. Это на 647 гривен больше, чем в 2025 году, когда она останется на уровне 8000 гривен.
Подробности
Дополнение
Минимальная зарплата в 2025 году остается на уровне 8000 грн, но повышение налогов на доходы физических лиц и военного сбора приведет к уменьшению суммы, которая будет поступать "на руки".
Минимальная зарплата - это показатель, лежащий в основе многих начислений, ставок и налогов. Размер минимальной зарплаты используют для расчета предельного размера суточных при командировке по Украине, компенсаций за вред здоровью, расчета оплаты дополнительных выходных дней, суммы больничных и декретных и т.д.