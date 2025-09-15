Кабмин планирует поэтапное увеличение зарплаты учителям на 50%
Киев • УНН
Кабинет министров планирует поэтапно повысить зарплату учителям на 50% в 2026 году, что предусматривает выделение 183,9 млрд гривен. В целом на образование в 2026 году предусмотрено 265,4 млрд гривен, что на 66,5 млрд больше, чем в этом году.
Кабинет министров планирует поэтапное повышение зарплаты учителям на 30% с 1 января, а с сентября 2026 года еще на 20%. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство финансов Украины.
Детали
Как сообщили в Минфине, на образование в следующем году планируется заложить 265,4 млрд гривен, что на 66,5 млрд больше, чем в этом году.
Отмечается, что предусматривается поэтапное повышение зарплаты учителям на 50% (с 1 января 2026 года – на 30%, с 1 сентября 2026 – еще на 20%), на что заложили 183,9 млрд гривен.
Кроме того:
- 14,4 млрд гривен – расширение реформы питания для 4,4 млн учащихся (с 1 января – 1–4 классы и 5–11 на прифронтовых территориях, с 1 сентября – все 5–11 классы по стране);
- 6,6 млрд гривен – вдвое повышение академических стипендий для 163,8 тыс. студентов;
- 2,1 млрд гривен – приобретение 14,1 млн учебников для 4-х и 9-х классов;
- 15 млрд гривен – инвестиционные проекты (укрытия, пищеблоки, школьные автобусы, проекты Новой украинской школы).
Наука - 19,9 млрд гривен (+5,4 млрд гривен). Включает финансирование для поддержки проектов молодых ученых и поддержки лучших научных учреждений; создание центров оборонных исследований; выполнение разработок по заказу бизнеса
Напомним
Кабинет министров одобрил проект бюджета на 2026 год, по которому планируется установить минимальную заработную плату в размере 8647 гривен, что на 647 гривен больше, чем в 2025 году.