Увеличение зарплат учителям и стипендий студентам, программа чекапов: Зеленский провел совещание со Свириденко

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Юлией Свириденко. Президент поручил максимально полно выполнять все социальные обязательства государства и увеличивать поддержку людей, в частности по увеличению зарплат учителям и стипендий студентам, а также по запуску программы чекапов. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Был доклад премьер-министра Украины Юлии Свириденко. О нашей устойчивости, нашем развитии. Важно, что в плюсе создание рабочих мест в Украине. Мы обсудили также новые программы поддержки, поддержки занятости в Украине и привлечения специалистов. Был доклад по параметрам бюджета на следующий год. Поручил максимально полно выполнять все социальные обязательства нашего государства и увеличивать поддержку людей. В следующем году увеличим зарплаты учителей, увеличим стипендии украинским студентам. На это ресурс есть - сказал Зеленский.

По его словам, в целом на образование по году будет больше на 66 миллиардов гривен. Также планируется увеличить расходы на здравоохранение.

Запустим чрезвычайно важную программу чекапов – проверки здоровья, чтобы люди могли знать, что нужно, и чтобы это происходило как можно раньше, причем за государственный счет. Чиновники представят все детали - отметил Президент.

Напомним

Кабинет министров планирует поэтапно повысить зарплату учителям на 50% в 2026 году, что предусматривает выделение 183,9 млрд гривен. В целом на образование в 2026 году предусмотрено 265,4 млрд гривен, что на 66,5 млрд больше, чем в этом году.