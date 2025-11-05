Новая мобильность в путешествиях: Европу к 2040 году соединят новейшие высокоскоростные железные дороги

Европейская комиссия в среду, 5 ноября, представила новый амбициозный план соединения всех столиц высокоскоростными железнодорожными линиями до 2040 года. Передает УНН со ссылкой на Le Figaro.

Европейская комиссия в среду представила два плана по продвижению быстрого низкоуглеродного транспорта нового типа. Были представлены основные направления проекта завершения строительства сети высокоскоростных железных дорог Европы, которая соединит европейские столицы до 2040 года путем расширения существующих линий и создания новых.

Ожидается создание новых линий, таких как линия между Лиссабоном и Парижем через Мадрид, столицу Испании.

Поезда будут развивать скорость значительно выше 250 км/ч (155 миль/ч), когда это возможно, чтобы обеспечить более быстрое сообщение по всему континенту. .. Пассажир таким образом сможет добраться из Копенгагена в Берлин всего за четыре часа вместо нынешних семи, или из Афин в Софию всего за шесть часов вместо 13 часов и 40 минут сегодня