Новая мобильность в путешествиях: Европу к 2040 году соединят новейшие высокоскоростные железные дороги
Киев • УНН
Европейская комиссия представила план соединения всех столиц Европы высокоскоростными железнодорожными линиями к 2040 году. Это предполагает расширение существующих линий и создание новых, что позволит поездам развивать скорость более 250 км/ч.
Европейская комиссия в среду, 5 ноября, представила новый амбициозный план соединения всех столиц высокоскоростными железнодорожными линиями до 2040 года. Передает УНН со ссылкой на Le Figaro.
Детали
Европейская комиссия в среду представила два плана по продвижению быстрого низкоуглеродного транспорта нового типа. Были представлены основные направления проекта завершения строительства сети высокоскоростных железных дорог Европы, которая соединит европейские столицы до 2040 года путем расширения существующих линий и создания новых.
Ожидается создание новых линий, таких как линия между Лиссабоном и Парижем через Мадрид, столицу Испании.
Поезда будут развивать скорость значительно выше 250 км/ч (155 миль/ч), когда это возможно, чтобы обеспечить более быстрое сообщение по всему континенту. .. Пассажир таким образом сможет добраться из Копенгагена в Берлин всего за четыре часа вместо нынешних семи, или из Афин в Софию всего за шесть часов вместо 13 часов и 40 минут сегодня
Соединение крупных европейских городов линиями со скоростью не менее 200 км/ч должно сделать железнодорожные путешествия более привлекательным вариантом по сравнению с полетами.
Для достижения этой цели Европейская комиссия готовит несколько наборов предложений. Среди них:
- устранение препятствий для трансграничных путешествий, в частности путем гармонизации систем бронирования билетов;
- содействие конкуренции для снижения цен на проезд поездами;
- объединение усилий государств, железнодорожного сектора и финансовых учреждений для планирования необходимых колоссальных инвестиций. Речь идет о не менее 345 миллиардах евро до 2040 года и до более 500 миллиардов до 2050 года.
Дополнение
План высокоскоростной железной дороги пока является рекомендацией для государств-членов ЕС. Впрочем, комиссия намерена продолжить обсуждение планов расширения с национальными правительствами.
К 2027 году эти планы должны быть достаточно детализированы, чтобы Комиссия могла сделать их обязательными для государств-членов путем "решений о внедрении".
Напомним
Укрзализныця присоединяется к зимней поддержке, анонсированной Президентом, с программой "УЗ-3000", которая позволит бесплатно проехать 3000 км.
В Украине может вырасти стоимость билетов на часть поездов, а также ожидается индексация грузовых тарифов.
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности05.11.25, 20:18 • 5166 просмотров