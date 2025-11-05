Новая мобильность в путешествиях: Европу к 2040 году соединят новейшие высокоскоростные железные дороги

ukenru
18:18 • 5146 просмотра
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
17:06 • 12813 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
15:51 • 14907 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
15:03 • 21998 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 28024 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 21729 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 21987 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32 • 31215 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Эксклюзив
5 ноября, 08:57 • 22693 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
5 ноября, 08:12 • 21541 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Российский порт Туапсе приостановил экспорт топлива после атак дронов, НПЗ остановился - Reuters5 ноября, 10:59 • 16812 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto5 ноября, 11:10 • 38004 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto5 ноября, 11:38 • 31287 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера14:19 • 10605 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo15:25 • 7512 просмотра
публикации
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
15:03 • 22020 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 28044 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto5 ноября, 11:38 • 31453 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto5 ноября, 11:10 • 38183 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается5 ноября, 10:32 • 31220 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Олег Синегубов
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Херсон
Литва
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo15:25 • 7780 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера14:19 • 10726 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 31777 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 36572 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 49936 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
2С5 "Гиацинт-С
БМ-21 «Град»

Новая мобильность в путешествиях: Европу к 2040 году соединят новейшие высокоскоростные железные дороги

Киев • УНН

 • 1086 просмотра

Европейская комиссия представила план соединения всех столиц Европы высокоскоростными железнодорожными линиями к 2040 году. Это предполагает расширение существующих линий и создание новых, что позволит поездам развивать скорость более 250 км/ч.

Новая мобильность в путешествиях: Европу к 2040 году соединят новейшие высокоскоростные железные дороги

Европейская комиссия в среду, 5 ноября, представила новый амбициозный план соединения всех столиц высокоскоростными железнодорожными линиями до 2040 года. Передает УНН со ссылкой на Le Figaro.

Детали

Европейская комиссия в среду представила два плана по продвижению быстрого низкоуглеродного транспорта нового типа. Были представлены основные направления проекта завершения строительства сети высокоскоростных железных дорог Европы, которая соединит европейские столицы до 2040 года путем расширения существующих линий и создания новых.

Ожидается создание новых линий, таких как линия между Лиссабоном и Парижем через Мадрид, столицу Испании.

Поезда будут развивать скорость значительно выше 250 км/ч (155 миль/ч), когда это возможно, чтобы обеспечить более быстрое сообщение по всему континенту. .. Пассажир таким образом сможет добраться из Копенгагена в Берлин всего за четыре часа вместо нынешних семи, или из Афин в Софию всего за шесть часов вместо 13 часов и 40 минут сегодня

- говорится в презентации.

Соединение крупных европейских городов линиями со скоростью не менее 200 км/ч должно сделать железнодорожные путешествия более привлекательным вариантом по сравнению с полетами.

Для достижения этой цели Европейская комиссия готовит несколько наборов предложений. Среди них:

  • устранение препятствий для трансграничных путешествий, в частности путем гармонизации систем бронирования билетов;
    • содействие конкуренции для снижения цен на проезд поездами;
      • объединение усилий государств, железнодорожного сектора и финансовых учреждений для планирования необходимых колоссальных инвестиций. Речь идет о не менее 345 миллиардах евро до 2040 года и до более 500 миллиардов до 2050 года.

        Дополнение

        План высокоскоростной железной дороги пока является рекомендацией для государств-членов ЕС. Впрочем, комиссия намерена продолжить обсуждение планов расширения с национальными правительствами.

        К 2027 году эти планы должны быть достаточно детализированы, чтобы Комиссия могла сделать их обязательными для государств-членов путем "решений о внедрении".

        Напомним

        Укрзализныця присоединяется к зимней поддержке, анонсированной Президентом, с программой "УЗ-3000", которая позволит бесплатно проехать 3000 км

        В Украине может вырасти стоимость билетов на часть поездов, а также ожидается индексация грузовых тарифов.

        Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности05.11.25, 20:18 • 5166 просмотров

        Игорь Тележников

        Новости МираТехнологии
        Техника
        Энергетика
        Электроэнергия
        Европейская комиссия
        Афины
        Копенгаген
        Париж
        Испания
        Мадрид
        Лиссабон
        Берлин