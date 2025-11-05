Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
Киев • УНН
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за осложнения ситуации с безопасностью на востоке. Донецкая ОВА организует автобусные шаттлы между Краматорском, Славянском и временной конечной станцией.
Из-за осложнения ситуации с безопасностью на востоке страны Укрзализныця временно ограничивает движение поездов в Донецкой области – в частности, на направлениях в Славянск и Краматорск. Такое решение принято по просьбе Донецкой областной военной администрации, сообщила компания. Об этом компания написала в своем Телеграмм-канале, сообщает УНН.
Подробности
По ходатайству Донецкой областной военной администрации Укрзализныця временно ограничивает поезда Краматорского направления до станций Гусаровка или Барвенково
Как отмечают в компании, решение продиктовано факторами безопасности, поэтому пассажиры всех пяти поездов дальнего следования Краматорского направления получают обновленные сообщения о конечной станции непосредственно в день отправления через приложение "Укрзализныця".
Для удобства пассажиров Донецкая ОВА организует автобусные шаттлы между Краматорском, Славянском и временной конечной станцией, а проводники и работники вокзалов помогают пассажирам с пересадкой.
Наши проводники и работники вокзалов помогают пассажирам сориентироваться на месте и сопровождают во время пересадки
Также ограничения временно касаются пригородных сообщений, в частности направлений Бантышево – Краматорск и Славянск – Райгородок.
Безопасность пассажиров – наш главный приоритет. Мы внимательно следим за ситуацией и возобновим движение, как только это станет возможным
