Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности

Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за осложнения ситуации с безопасностью на востоке. Донецкая ОВА организует автобусные шаттлы между Краматорском, Славянском и временной конечной станцией.

Из-за осложнения ситуации с безопасностью на востоке страны Укрзализныця временно ограничивает движение поездов в Донецкой области – в частности, на направлениях в Славянск и Краматорск. Такое решение принято по просьбе Донецкой областной военной администрации, сообщила компания. Об этом компания написала в своем Телеграмм-канале, сообщает УНН.

Подробности

По ходатайству Донецкой областной военной администрации Укрзализныця временно ограничивает поезда Краматорского направления до станций Гусаровка или Барвенково 

– говорится в официальном сообщении перевозчика.

Как отмечают в компании, решение продиктовано факторами безопасности, поэтому пассажиры всех пяти поездов дальнего следования Краматорского направления получают обновленные сообщения о конечной станции непосредственно в день отправления через приложение "Укрзализныця".

Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается

Для удобства пассажиров Донецкая ОВА организует автобусные шаттлы между Краматорском, Славянском и временной конечной станцией, а проводники и работники вокзалов помогают пассажирам с пересадкой.

Наши проводники и работники вокзалов помогают пассажирам сориентироваться на месте и сопровождают во время пересадки 

– добавили в компании.

Также ограничения временно касаются пригородных сообщений, в частности направлений Бантышево – Краматорск и Славянск – Райгородок.

Безопасность пассажиров – наш главный приоритет. Мы внимательно следим за ситуацией и возобновим движение, как только это станет возможным 

– подчеркнули в Укрзализныце.

"3000 км Железной поддержки": Укрзализныця раскрыла детали программы "УЗ-3000" для путешествий по Украине зимой

Степан Гафтко

