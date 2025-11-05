Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів до Краматорська та Слов'янська через безпекові ризики

Через ускладнення безпекової ситуації на сході країни Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів у Донецькій області – зокрема, на напрямках до Слов’янська та Краматорська. Таке рішення ухвалено на прохання Донецької обласної військової адміністрації, повідомила компанія. Про це компанія написала у своєму Телеграм-каналі, повідомляє УНН.

За клопотанням Донецької обласної військової адміністрації Укрзалізниця тимчасово обмежує поїзди Краматорського напрямку до станцій Гусарівка або Барвінкове

Як зазначають у компанії, рішення продиктоване безпековими чинниками, тож пасажири всіх п’яти поїздів далекого сполучення Краматорського напрямку отримують оновлені повідомлення про кінцеву станцію безпосередньо в день відправлення через застосунок "Укрзалізниця".

Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується

Для зручності пасажирів Донецька ОВА організовує автобусні шатли між Краматорськом, Слов’янськом та тимчасовою кінцевою станцією, а провідники та працівники вокзалів допомагають пасажирам із пересадкою.

Наші провідники та працівники вокзалів допомагають пасажирам зорієнтуватися на місці й супроводжують під час пересадки