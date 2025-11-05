Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів до Краматорська та Слов'янська через безпекові ризики
Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів до Краматорська та Слов'янська через ускладнення безпекової ситуації на сході. Донецька ОВА організовує автобусні шатли між Краматорськом, Слов’янськом та тимчасовою кінцевою станцією.
Через ускладнення безпекової ситуації на сході країни Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів у Донецькій області – зокрема, на напрямках до Слов’янська та Краматорська. Таке рішення ухвалено на прохання Донецької обласної військової адміністрації, повідомила компанія. Про це компанія написала у своєму Телеграм-каналі, повідомляє УНН.
Деталі
За клопотанням Донецької обласної військової адміністрації Укрзалізниця тимчасово обмежує поїзди Краматорського напрямку до станцій Гусарівка або Барвінкове
Як зазначають у компанії, рішення продиктоване безпековими чинниками, тож пасажири всіх п’яти поїздів далекого сполучення Краматорського напрямку отримують оновлені повідомлення про кінцеву станцію безпосередньо в день відправлення через застосунок "Укрзалізниця".
Для зручності пасажирів Донецька ОВА організовує автобусні шатли між Краматорськом, Слов’янськом та тимчасовою кінцевою станцією, а провідники та працівники вокзалів допомагають пасажирам із пересадкою.
Наші провідники та працівники вокзалів допомагають пасажирам зорієнтуватися на місці й супроводжують під час пересадки
Також обмеження тимчасово стосуються приміських сполучень, зокрема напрямків Бантишеве – Краматорськ та Словʼянськ – Райгородок.
Безпека пасажирів – наш головний пріоритет. Ми уважно стежимо за ситуацією і відновимо рух, щойно це стане можливим
