Донька Кім Кардаш’ян може запустити власний бренд у 12 років

12-річна донька Кім Кардаш’ян, Норт Вест, може розпочати власну бізнес-ініціативу, оскільки її мати подала заявку на торговельну марку "NOR11". Заявка охоплює одяг, взуття, аксесуари та косметику.
Деталі
Заявка охоплює широкий спектр продукції, зокрема одяг, взуття, аксесуари, сумки та косметички.
Варто додати, що паралельно Норт активно розвиває свій творчий бік. На початку цього року вона поділилася у себе в Instagram Stories фрагментом нової пісні у колаборації із зірковим батьком, Каньє Вестом. Трек під назвою "Piercing on My Hand (Ye Version)" зроблений таким чином, нібито відповідає на критику щодо її двох дермальних пірсингів.
Перший дермальний пірсинг Норт отримала у вересні, що викликало суперечки серед громадськості. З того часу вона показала ще декілька пірсингів, деякі з яких були декоративними.
Наприкінці 2025 року дівчинка здивувала шанувальників новим образом у TikTok: електрик-блакитне волосся, чубчик, чорні мініспідниці, панчохи та чорний гриль. Її відео зібрали мільйони переглядів.
У описі акаунту зазначено, що він ведеться спільно з мамою та "моніториться дорослим", що підкреслює контроль за активністю дівчинки в соцмережах. Можна з великою долею впевненості говорити, що ці кроки свідчать про те, що Норт вже починає формувати власний творчий та бізнес-імідж у такому ранньому віці.
Нагадаємо
