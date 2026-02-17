$43.170.07
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
12:23 • 4388 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
12:15 • 6366 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
09:48 • 11937 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
08:25 • 19742 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 31046 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 42307 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 50923 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 38091 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 63469 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Донька Кім Кардаш’ян може запустити власний бренд у 12 років

Київ • УНН

 • 300 перегляди

12-річна донька Кім Кардаш’ян, Норт Вест, може розпочати власну бізнес-ініціативу, оскільки її мати подала заявку на торговельну марку "NOR11". Заявка охоплює одяг, взуття, аксесуари та косметику.

Донька Кім Кардаш’ян може запустити власний бренд у 12 років
Фото: www.instagram.com/northwest

12-річна донька Кім Кардаш’ян, Норт Вест, може незабаром розпочати власну бізнес-ініціативу. Відомо, що її знаменита мати вже подала заявку на торговельну марку "NOR11", швидше за все, від імені доньки. Про це повідомляє УНН з посиланням на PEOPLE.

Деталі

Заявка охоплює широкий спектр продукції, зокрема одяг, взуття, аксесуари, сумки та косметички.

Варто додати, що паралельно Норт активно розвиває свій творчий бік. На початку цього року вона поділилася у себе в Instagram Stories фрагментом нової пісні у колаборації із зірковим батьком, Каньє Вестом. Трек під назвою "Piercing on My Hand (Ye Version)" зроблений таким чином, нібито відповідає на критику щодо її двох дермальних пірсингів.

Перший дермальний пірсинг Норт отримала у вересні, що викликало суперечки серед громадськості. З того часу вона показала ще декілька пірсингів, деякі з яких були декоративними.

Наприкінці 2025 року дівчинка здивувала шанувальників новим образом у TikTok: електрик-блакитне волосся, чубчик, чорні мініспідниці, панчохи та чорний гриль. Її відео зібрали мільйони переглядів.

У описі акаунту зазначено, що він ведеться спільно з мамою та "моніториться дорослим", що підкреслює контроль за активністю дівчинки в соцмережах. Можна з великою долею впевненості говорити, що ці кроки свідчать про те, що Норт вже починає формувати власний творчий та бізнес-імідж у такому ранньому віці.

Нагадаємо

Колишній чоловік Кім Кардаш’ян, американський репер Каньє Вест, відомий під псевдонімом Ye, публічно вибачився за свої антисемітські заяви. Він пояснив свої минулі витівки боротьбою з біполярним розладом.

Станіслав Кармазін

СуспільствоСвітЛайфхаки
Музикант
Тренд
Бренд
Соціальна мережа
Блогери
Кім Кардаш'ян
Каньє Вест